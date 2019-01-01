مانشستر يونايتد والسيتي يراقبان أبرز ضحايا زيدان

أفادت تقارير إنجليزية، أن الأخوة الأعداء في مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي يراقبان عن كثب، موقف ريال مدريد مع صانع ألعابه، المرشح للخروج من مشروع الفرنسي زين الدين زيدان الجديد.

من جانبها نقلت صحيفة "ميرور" عن "سبورت" الإسبانية، أن عملاقي مدينة الشمال على أتم الاستعداد للموافقة على شروط رئيس اللوس بلانكوس فلورنتينو بيريز، مقابل الحصول على توقيع إيسكو.

وذكر التقرير أيضا، أن النية داخل الغرفة المتحكمة في النادي الملكي تتجه لخيار التخلي عن الدولي الإسباني، وذلك عكس ما حدث مع مهندس الوسط الألماني توني كروس، حيث قامت الإدارة بمكافأته على موسمه العادي، بتجديد عقده براتب محسن أمس الإثنين.

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وأضاف المصدر، أن زيزو أيضا لا يمانع فكرة رحيل صاحب الـ27 عاما، وذلك مقابل الحصول على مبلغ ضخم، من شأنه أن يساهم في تمويل صفقات الجيل الجديد.

مع ذلك، كشفت الصحيفة أن مهمة اليونايتد والسيتي لضم إيسكو لن تكون سهلة على الإطلاق، وذلك لوجود منافس ثالث أكثر ثراءً وقدرة شرائية، وهو باريس سان جيرمان، ما قد يتسبب في ارتفاع قيمة الصفقة لأكثر من 120 مليون يورو، وهو بالكاد ما يريده بيريز وزيدان.

ورغم المواسم المذهلة التي قدمها إيسكو مع الميرينجي في سنوات احتلال القارة العجوز، إلا أنه عانى الأمرين في الموسم المنقضي، تارة من لعنة الإصابات التي أبعدته عن أغلب أوقات النصف الأول، وتارة أخرى مع تعنت المدرب السابق سانتياجو سولاري، وحتى بعد عودته ملهمه زيدان، لم يستعد معه الصورة البراقة التي كان عليها في السابق.