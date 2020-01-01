مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر يونايتد 0 × 0 مانشستر سيتي

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24’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من برونو فيرنانديز لكنها اصطدمت فى الحائط وارتدت بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد على حدود المنطقة

23’ خطأ من على حدود المنطقة لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي من نيكولاس اوتاميندي على دانييل جيمس

22’ انطلاقة من إيلكاي جونوجان من الجهة اليسري لكن تدخل معه هاري ماجواير وابعدها إلى رمية تماس

21’ تمريرة طولية من نيمانيا ماتيتش فى إتجاه أنتوني مارسيال الذي أستلم الكرة من داخل يسار المنطقة ثم سددها لكنها اصطدمت فى أوتاميندي ومرت بدون خطورة

20’ عرضية من زينتشينكو من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

18’ محاولات مستمرة من لاعبي مانشستر سيتي للبحث عن ثغرة فى دفاعات مانشستر يونايتد

17’ تمريرات قصيرة بين لاعبي السيتي في منتصف الميدان

16’ محاولة المرور من رحيم ستيرلينج من الجهة اليسري لكن استخلصها فريد من أمامه

15’ تسديدة قوية من دانييل جيمس من داخل يمين المنطقة لكن أمسكها الحارس إيديرسون بثبات

14’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي

13’ سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي وضغط قوي على دفاعات اليونايتد

12’ تنفيذ الركنية بعرضية من جوندوجان لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

11’ توغل رائع من سيرخيو اجويرو لداخل يسار المنطقة لكن تدخل معه نيمانيا ماتيتش وابعدها إلى ركنية

10’ محاولة التوغل من رحيم ستيرلينج لداخل يسار المنطقة لكن تدخل مه فريد وابعدها بنجاح

9’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى جواو كانسيلو الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة فى إتجاه نيكولاس أوتاميندي لكن الحكم يشير بوجود خطأ ضد أوتاميندي

8’ عرضية من فيل فودين من الجهة اليمنى تلقاها رحيم ستيرلينج داخل يسار المنطقة ثم سددها تسديدة مقوسة لكن تألق دافيد دي خيا وابعدها إلى ركنية

7’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من فيرناندنيو على أنتوني مارسيال

6’ عرضية فى إتجاه إيلكاي جوندوجان لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

5’ ركنية للسيتي تنفذ بعرضية من بيرناردو سيلفا لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

4’ تمريرة من جوندوجان فى إتجاه سيرخيو أجويرو على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ تمريرات قصيرة مستمرة من لاعبي مانشستر سيتي لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات مانشستر يونايتد

2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / اريك جارسيا / كلاوديو برافو / كايل وولكر / جابرييل جيسوس / ديفيد سيلفا / رياض محرز / بنجامين ميندي

مانشستر سيتي: يبدأ المدرب جوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيديرسون مورايش / جواو كانسيلو / نيكولاس أوتاميندي / فيرناندينيو / أوليكساندر زينتشينكو / رودريجو هيرنانديز / إيلكايي جوندوجان / فيليب فودين / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

البدلاء / سكوت ماكتوميناي / اكسيل توانزيبي / ماسون جرينوود / خوان ماتا / سيرخيو روميرو / أوديون إيجالو / إريك بايلي

مانشستر يونايتد: يبدأ المدرب أولى جونار سولشاير بطريقة ( 3/5/2) وتضم كلًا من ديفيد دي يخا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / آرون وان بيساكا / نيمانيا ماتيتش / فريد / برونو فيرنانديز / براندون ويليامز / دانييل جيمس / أنتوي مارسيال

تشكيل الفريقين:

في المقابل مانشستر سيتي يعيش حالة جيدة للغاية بعد الأداء والنتيجة التي قدمهما أمام ريال مدريد في ذهاب دوري أبطال أوروبا حيثُ فاز في البرنابيو بنتيجة 2\0، ثم الفوز على أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة ليحافظ عليه للموسم الثاني على التوالي

مانشستر يونايتد يظهر بشكل جيد خلال الأسابيع الأخيرة من خلال تأهله في الدوري الأوروبي إلى دور الستة عشر حيثُ سيقابل فريق لينتس، بالإضافة إلى فوزه في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ديربي كاونتي بنتيجة 3\0.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./