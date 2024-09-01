التاريخ، الثأر ومحمد صلاح .. آرني سلوت يطرد كل الأشباح بـ "كابوس" في ملعب الأحلام

هناك حقائق مؤكدة في كرة القدم رغم أنها لعبة خارج المنطق، إحداها أن آرني سلوت لم يكن يحلم بتكرار إنجاز ظل عصيًا على جميع مدربي الدوري الإنجليزي منذ 2007 حين تعاقد مع ليفربول لخلافة يورجن كلوب.

المدرب الهولندي ظل هدفًا للعديد من الأشباح منذ وقع عقده مع الريدز، أشباح مخيفة بل مرعبة كانت تُهدد مسيرته قبل حتى أن تبدأ، منها الانسجام مع البريميرليج، منها التعامل مع محمد صلاح، منها مواجهة الخصوم الكبار والملاعب الصعبة، منها مواصلة العمل الناجح لسلفه الألماني، والعديد العديد.

سلوت طرد اليوم العديد من تلك الأشباح بكابوس ظهر في ملعب الأحلام أصاب جمهور الشياطين الحُمر بالهم والغم! نجح في انتزاع النقاط الثلاثة وبأداء رائع والأهم واثق بقيادة نجمه المصري الذي صنع هدفين لزميله لويس دياز وسجل الثالث "المعتاد" بنفسه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سلوت .. عادل إنجاز ظل عصيًا منذ 2007

بانتصاره اليوم، وفوزيه في أول جولتين على إبسويتش تاون وبرينتفورد، نجح سلوت في أن يكون أول مدرب يفوز بالجولات الثلاثة الأولى من البريميرليج دون استقبال أي هدف منذ الراحل، منذ عدة أيام، سفين جوران إريكسون، موسم 2007-2008 مع مانشستر سيتي.

سلوت بهذا الإنجاز اكتسب ثقة جمهور الريدز، كما فرض نفسه منذ البداية على الإعلام الإنجليزي القاسي، وأسكت كل المشككين في قدراته وقدرته الانسجام مع البطولة والأجواء الصعبة.

الجميل أن تلك الانتصارات لم تكن دون تقديم أداء مقنع، وقد كان التتويج اليوم بمواجهة كبيرة وعلى ملعب صعب وبنتيجة ثقيلة وأداء كان به الكثير من الاتزان والهدوء والثقة، والأهم دراسة واعية للخصم ونقاط ضعفه خاصة البطء الشديد في عمق الملعب والأخطاء الفردية للمدافعين ولاعبي الوسط.

سلوت مع صلاح .. ثنائية من ذهب

لاشك أن العديد من مشجعي ليفربول قلقوا على مستوى محمد صلاح بعد رحيل كلوب، إذ كان يرى الأغلب أن وجود المدرب الألماني هو ضمان استمرار تألق اللاعب المصري لأسباب كثيرة، ولذا دعا البعض للتخلص منه هذا الصيف واستغلال نهم السعوديين نحو التعاقد معه.

صلاح اليوم وصل لبصمته التهديفية السادسة في الدوري الإنجليزي، 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة، نصفها في لقاء اليوم أمام مانشستر يونايتد، وقد سبق للاعب أن قال أنه جلس مع سلوت وتفاهما حول طريقة اللعب الجديدة والاختلاف مع أدواره السابقة في عهد كلوب.

صلاح حصد إشادات كبيرة بعد مواجهة برينتفورد لكن ما حدث اليوم أنهى أي شكوك حول علاقته مع سلوت وحفاظه على عطائه لصالح الريدز مع المدرب الهولندي، شبح الخوف من تراجع مستوى النجم الأول والأهم اختفى اليوم.

سلوت والثأر لسلفه الألماني

مانشستر يونايتد لم يحظ بموسم جيد في 2023-2024، لكن الإنجاز الذي أسعد جمهوره هو مساهمته الكبيرة في ضياع اللقب على ليفربول بانتزاع 5 نقاط حاسمه وحيوية، هذا بجانب الفوز عليه في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما أضاف مرارة أخرى في فم جمهور الريدز بجانب مرارة خسارة اللقب أمام السيتي.

سلوت اليوم منح أولئك "المجانين" بحب ليفربول جرعة زائدة من حبوب السعادة بانتصاره الساحق على خصمهم في عقر داره، والأدهى أنه انتصار جاء ليُعيد مانشستر يونايتد على الأرض من جديد بعدما ظنوا أنهم تخطوا مرحلة البناء الصعبة في الموسم الماضي، تلك الخسارة والتي تبعت السقوط أمام برايتون حطمت الأحلام في ملعب الأحلام!

كلوب لم ينجح في الفوز أمام إيريك تين هاج، ولكن سلوت ثأر له ولليفربول بالكامل وبالسلاح المعتاد .. محمد صلاح! وهو ما سيُساهم بالتأكيد في زيادة قوة وجودة العلاقة مع الجمهور والإعلام وما سيُساهم في فرض المدرب القادم من الدوري الهولندي وسط الكثير من الشكوك نفسه على الجميع.