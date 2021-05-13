مانشستر يونايتد وليفربول: مباشر لحظة بلحظة
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مانشستر يونايتد × ليفربول
اختيارات المحررين
تشكيل مانشستر يونايتد
يبدأ المدرب أولي سولشار بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-2-3-1
هندرسون
شاو - ليندلوف - بايلي - بيساكا
فريد - ماكتوميناي
بوجبا - فيرنانديز - راشفورد
كافاني
تشكيل ليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
أليسون
روبيرتسون - فيليبس - ويليامز - أرنولد
فينالدوم - فابينيو - ألكانتارا
جوتا - فيرمينو - صلاح
لا مفر أمام ليفربول من تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، خاصًة بعد سقوط تشيلسي أمام أرسنال في الديربي اللندني، في حين أن مانشستر يونايتد يبدو وكأنه حقق أهدافه هذا الموسم من حيث التأهل لدوري الأبطال وضمان المركز الثاني بنسبة كبيرة، ولكن التسبب في إبعاد العدو اللدود عن دوري أبطال أوروبا، سيكون له مذاق خاص بسبب العداوة بين الفريقين
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول، وذلك في القمة الإنجليزية المؤجلة من مباريات الجولة 34 بسبب مظاهرات جماهير اليونايتد واقتحامهم لملعب المباراة منذ أيام قليلة.