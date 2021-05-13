مانشستر يونايتد وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في القمة المؤجلة من مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

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مانشستر يونايتد × ليفربول



تشكيل مانشستر يونايتد

يبدأ المدرب أولي سولشار بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

هندرسون

شاو - ليندلوف - بايلي - بيساكا

فريد - ماكتوميناي

بوجبا - فيرنانديز - راشفورد

كافاني



🚨 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭! 🚨



Here's your United XI to take on Liverpool 👊



🔴 #MUFC

#️⃣ #MUNLIV — Manchester United (@ManUtd) May 13, 2021

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



أليسون

روبيرتسون - فيليبس - ويليامز - أرنولد

فينالدوم - فابينيو - ألكانتارا

جوتا - فيرمينو - صلاح

⚽️ #MUNLIV 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 ⚽️



Our line-up to take on @ManUtd 👊 — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2021

لا مفر أمام ليفربول من تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، خاصًة بعد سقوط تشيلسي أمام أرسنال في الديربي اللندني، في حين أن مانشستر يونايتد يبدو وكأنه حقق أهدافه هذا الموسم من حيث التأهل لدوري الأبطال وضمان المركز الثاني بنسبة كبيرة، ولكن التسبب في إبعاد العدو اللدود عن دوري أبطال أوروبا، سيكون له مذاق خاص بسبب العداوة بين الفريقين

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول، وذلك في القمة الإنجليزية المؤجلة من مباريات الجولة 34 بسبب مظاهرات جماهير اليونايتد واقتحامهم لملعب المباراة منذ أيام قليلة.