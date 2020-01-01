لاعب واحد قرر فيرجسون خرق لوائح الانتقالات للتعاقد معه

قصة يرويها أسطورة مانشستر يونايتد عن سياسة فيرجسون للانتقالات

يعتبر السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد المعتزل، من أكثر المدربين صرامة في تاريخ كرة القدم، من ناحية الانتقالات أو التعامل مع اللاعبين.

واقعة حدثت أمام فولهام، يرويها جاري نيفيل أسطورة الشياطين الحمر، عندما قرر فيرجسون استشارة اللاعبين من أجل ضم المهاجم الفرنسي لويس ساها.

وقال نيفيل في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية:"السير لم يسألنا أبداً عن أي معلومات بخصوص لاعب يريد التعاقد معه، كانت لديه سياسة صارمة بخصوص هذا الشأن".

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وأضاف:"بعد لعبنا أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2001، قام بسؤال المدافعين، ما رأيكم في لويس ساها؟ هل يجب التعاقد معه؟".

وتابع:"لويس كان لاعب رائع جداً وكابوس حقيقي لأي مدافع، كرهت اللعب أمامه خلال فترته مع فولهام، ثنائيته بجوار واين روني في 2006 كانت لا تُصدق".

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يذكر أن ساها انضم لمانشستر في 2004، وساهم في فوز الفريق بلقبين دوري إنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة خلال تواجده في أولد ترافورد.