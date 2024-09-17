"آه لو يعود".. مقترح بنهاية سعيدة لعلاقة رونالدو ومانشستر يونايتد!

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ما زال البعض يحلم بنهاية مختلفة لقصة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، والتي أغلقت بشكل سيئ للغاية في نوفمبر 2022.

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وانضم رونالدو إلى الشياطين الحمر في 2003 وقدم مستويات مبهرة خلال 5 مواسم، لينتقل بعد ذلك إلى ريال مدريد ويوفنتوس، قبل أن يعود مرة أخرى لأولد ترافورد في 2021، لكنه غادر بعد خلاف عنيف مع المدرب الهولندي إريك تين هاج في نوفمبر 2022 نحو النصر السعودي.

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وقال ويس براون، زميل سابق لرونالدو، في تصريح لـBoyleSports: "عندما يتعلق الأمر بعودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، لا يمكنك أبدًا أن تقول أبدًا".

وأضاف: "من الواضح أنه عندما غادر في المرة الثانية شعرنا جميعا بخيبة أمل، لأنه أحد أفضل لاعبي يونايتد على الإطلاق، كان من المخيب للآمال كيف انتهى الأمر، وأعتقد أنه يمكن أن يعود لمحاولة تعويض النهاية السيئة".

وواصل: "حتى في موسمه الأول، سجل أكثر من 20 هدفًا، أعتقد أن الخروج كان مبالغًا فيه بعض الشيء، ولكن بالنسبة له أن يعود بطريقة ما، أنا أحب ذلك".

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وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري، لكنه أعرب عن رغبته في مواصلة اللعب حتى يصل إلى تسجيل 1000 هدف في مسيرته الكروية.