"مانشستر يونايتد كان يمكنهم ضم هالاند بأربعة ملايين لكنهم لم يستمعوا لي"

صفقة كانت ستغير مسار النجم النرويجي

قام أولي جونار سولشاير المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بتوجيه اللوم على الشياطين الحمر بسبب ضياع صفقة النجم النرويجي إرلينج هالاند.

سولشاير سبق أن عمل مع هالاند خلال تدريبه لنادي مولده النرويجي، وهو الفريق الذي لعب له المهاجم النرويجي قبل أن يشق طريقه مع سالزبورج وبوروسيا دورتموند وصولًا بفريقه الحالي مانشستر سيتي.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية":"قمت بالاتصال بمانشستر يونايتد قبل 6 أشهر من قدومي لتدريب الفريق، وأخبرتهم أنني لدي هذا المهاجم الهداف الذي سيفيدهم ولكنهم لم يستمعوا لي".

وأضاف:"طلبت منهم 4 ملايين جنيه استرليني فقط مقابل هالاند ولكنهم رفضوا الصفقة".

ولا شك أن الشياطين الحمر يعضون أصابع الندم الآن بعدما انتقل هالاند إلى سيتي مقابل 50 مليون جنيه استرليني، وأصبحت قيمته السوقية 200 مليون استرليني في الوقت الحالي بسبب مستواه المبهر تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

يذكر أن سولشاير عمل كمدرب لمانشستر في الفترة من 2018 إلى 2021 بعد رحيل جوزيه مورينيو، ولم يحصل على أي بطولة مع الشياطين الحمر، واكتفى بالحصول على المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.