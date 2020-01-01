من هو مالك مانشستر يونايتد؟ ومن هي عائلة جليزر؟

منذ استحواذ مالكولم جليزر على عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2005، شهد أولد ترافورد النجاح وخيبة الأمل وزيادة الديون والإيرادات الضخمة

يعد مانشستر يونايتد واحدًا من أغنى الأندية في عالم الرياضة وأحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم.

مع وجود 20 رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة بطولات من دوري أبطال أوروبا، يظل الشياطين الحمر واحداً من أكثر الأندية شهرة في العالم وأكثرها قابلية للتسويق في كرة القدم العالمية على الرغم من تعثراته الميدانية على ملعب أولد ترافورد في السنوات الأخيرة.

المزيد من الفرق

لكن ملكية النادي هي موضوع مثير للجدل إلى حد كبير، حيث لا يتمتع أفراد عائلة جليزر الحاليين بشعبية لدى العديد من المشجعين.

يمتلك نادي مانشستر يونايتد حالياً ستة أبناء للمالك السابق الراحل مالكولم جليزر: أفرام، جويل، كيفين، برايان، دارسي وإدوارد جليزر.

استحوذ مالكولم جليزر على حصة الأغلبية في النادي عام 2005 من خلال شركة "ريد فوتبول" الاستثمارية.

عندما توفي في مايو 2014 بعد مرض طويل إثر إصابته بجلطة دماغية، تم تقسيم الحصة المسيطرة بنسبة 90 في المائة بين أبناء جليزر الستة.

كان جويل وأفرام مسؤولان عن الأعممال اليومية للنادي منذ إصابة والدهما في أبريل 2006.

ويشارك الثنائي الآن في الرئاسة كل من كيفن، براين، دارسي وإدوارد.

ولد مالكولم جليزر لأبوين ليتوانيين في روتشستر، نيويورك في عام 1928، وهو الخامس من بين سبعة أطفال.

عندما توفي والده عندما كان في سن المراهقة، ساعد جليزر في إعالة أسرته عن طريق بيع الساعات من الباب إلى الباب، وفي النهاية اشترى امتياز إصلاح الساعات في قاعدة سامبسون الجوية بالقرب من نيويورك، مما حوّلها إلى عمل ناجح وانتقل في النهاية إلى العمل في العقارات.

امتلك جليزر في البداية المنازل الصغيرة في روتشستر، وسع محفظته لتشمل البنوك، ومرافق الرعاية الصحية، ومحطات التلفزيون وأكثر من ذلك.

كانت الخطوة الأولى التي اتخذها جليزر نحو الملكية فى مجال الرياضة حينما اشترى فريق كرة قدم تامبا باي من فريق عقب وفاة المالك السابق هيو كولفيرهاوس في عام 1995، مقابل 192 مليون دولار "122 مليون جنيه إسترليني".

كان النادي يديره إلى حد كبير أبناء جليزر وجوي وبراين وادوارد.

بناءً على نصيحة من أبنائه، بدأ مالكولم جليزر في تجميع أسهمه في مانشستر يونايتد في عام 2003، وتولى ملكية النادي بالكامل بحلول نهاية عام 2005.

في مارس 2003، أنفق حوالي 9 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون دولار) على أول 2.9٪ له ، وهو رقم ارتفع إلى ما يقرب من 30٪ بنهاية العام التالي.

في عام 2004، انخرط رجال الأعمال جون ماجنير وجيه بي مكمانوس مع المدير السابق لسير أليكس فيرجسون.

وكان الثنائي يملكان 28.7 ٪ من الأسهم في النادي، كما استثمرا في سباق الخيل الأيرلندي مع فيرجسون.

أدت خلافات حول حقوق سباق الخيول إلى رغبة رجال الأعمال في الخروج من النادي، مع شراء جليزر أسهمهم في مايو 2005. وهذا أدى به إلى حوالي 57 ٪ ملكية، وهو ما يزيد كثيرا عن عتبة 30 ٪ التي كان مطلوبا لإطلاق عرض استحواذ.

عندما سيطر جليزر على 75٪ من أسهم النادي في غضون أيام قليلة، كان قادرًا على حذف الشركة من البورصة، واستحوذت شركة "ريد فوتبول" على 98٪ من الملكية في غضون شهر، مما أدى إلى استبعاد نسبة 2٪ المتبقية.

شارك إد وودورد نائب الرئيس التنفيذي الحالي بشكل كبير كمستشار للصفقة، وتم تعيينه من قبل جليزر في دور "التخطيط المالي" في النادي بعد فترة وجيزة

كانت يونايتد خالية من الديون عندما استحوذت شركة جليزر على السلطة في عام 2005، لكن صفقة الاستحواذ التي نصحت بها وودورد قادت النادي بأعباء ديون بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (920 مليون دولار).

مولت مالكوم جليزر معظم عمليات الاستحواذ عن طريق القروض، باستخدام "خطة شراء مدفوعة" بدلاً من أموالهم الخاصة، مما أدى إلى تعاسة جماهيرهم.

يتضمن ذلك اقتراض أموال من أصل مستقبلي لشراء هذه الموجودات، وفي هذه الحالة تكبدت مدفوعات فائدة تزيد على 60 مليون جنيه إسترليني (110 ملايين دولار) سنويًا.

في السنوات التي تلت ذلك، ذُكر أن عملية الاستحواذ قد كلفت النادي أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) كرسوم ورسوم أخرى.

تم نقل التسجيل الضريبي للشركة من أولد ترافورد إلى جزر كايمان في عام 2012، ودفع النادي أرباحًا سنوية، معظمها يذهب إلى عائلة جليزر، منذ عام 2015.

وبلغت أحدث هذه الأرباح، المنشورة في حسابات النادي 2018-19، 23 مليون جنيه إسترليني (30 مليون دولار).

يقال إن حوالي 18 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار) من هذا المبلغ تم تقسيمها بين الأشقاء الجليزر الستة.

بفضل العقود التجارية الضخمة والمتنوعة التي تم توقيعها خلال فترة جليزر، زادت إيرادات النادي بأكثر من الضعف منذ عام 2005، وحاز على لقب نادي كرة القدم الأكثر قيمة في العالم من قبل مجلة فوربس في عام 2019.

قبل استحواذ جليزر في عام 2005، حاول قطب الإعلام روبرت مردوخ شراء النادي في عام 1999، بعد أن قدم عرض بقيمة 623 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) قبله مجلس إدارة يونايتد.

ومع ذلك، تم حظر عملية الاستحواذ في نهاية المطاف من قبل لجنة الاحتكارات والاندماجات الحكومية، بسبب تضارب محتمل في المصالح مع استثمارات مردوخ لوسائل الإعلام الرياضية.

عندما تطلع ماغنير وماكمانوس إلى بيع حصته البالغة 28.7 ٪ التي قام بشرائها في النهاية جليزر، كان أحد الأطراف المهتمة هو الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي.

زعم محمد دلمان، الضالع في عملية الاستحواذ النهائية لشركة جليزر، أنه قد تم استدعاؤه إلى ليبيا في عام 2004 وأخبر صحيفة صنداي تايمز في وقت لاحق أن العقيد القذافي كان "على بعد خطوة" عن إبرام الصفقة.

تسعى مؤسسة مانشستر يونايتد انترست ترست إلى إعادة ملكية النادي إلى أنصارها في عام 2005، وقد اقتربت عام 2010.

ناقشت مجموعة من المعجبين الأثرياء في الولايات المتحدة الذين يطلق عليهم اسم "الفرسان الحمراء" عرضًا للاستحواذ معهم، لكن الصفقة انهارت في النهاية لأن المجموعة رفضت تلبية تقييم جليزر.

في الآونة الأخيرة، تم ربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسلسلة من محاولات الاستحواذ، على ما يقال، على استعداد لدفع 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) للنادي.

ورداً على الشائعات، أخبر وودوارد نادي هاندز انترناشيونال "أن عائلة جليزر باقية على المدى الطويل "، و لا يوجد خطط لبيع النادي.