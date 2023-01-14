مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لقمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد

مانشستر يونايتد x مانشستر سيتي

مركز المباراة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي السبت 14 يناير 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports Premium 1 أولد ترافورد

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

قرر تين هاج الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1

دي خيا

بيساكا، فاران، شاو، مالاسيا

كاسيميرو، فريد

برونو، إريكسن، راشفورد

مارسيال

تشكيلة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

أما بيب جوارديولا فسوف يلعب بالشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

إيدرسون

ووكر، أكانجي، آكي، كانسيلو

رودري، دي بروينه، بيرناردو سيلفا

محرز، هالاند، فودين

أهلًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي المقامة في الجولة العشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 على ملعب أولد ترافورد.

مانشستر سيتي يطمح لمواصلة مطاردة آرسنال في صراع الصدارة، بينما مانشستر يونايتد يسعى لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي الذي وصل إليه بشكل وئيد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج وسط مشاكل كبيرة مر بها فريق ملعب أولد ترافورد أبرزها رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لقاء الدور الأول كان كابوسًا لا يطمح اليونايتد في تكراره، حيث فاز السيتي بسداسية مقابل هدفين.