سخرية من اتحاد يونايتد وسيتي لمكافحة كورونا

سخط كبير على قطبي مانشستر

هاجمت وسخرت الجماهير من قطبي مدينة مانشستر، سيتي ويونايتد، بسبب التبرع الذي أعلنا عنه لمكافحة فيروس كورونا في المدينة الإنجليزية بالساعات الأخيرة.

وتوقفت منافسات الكرة في إنجلترا مثل بقية أوروبا والعالم بسبب تفشي الفيروس، والدعوات للبقاء بالمنازل للحد من انتشاره بشكل أكبر.

وأعلن الناديان عن التبرع بمبلغ مشترك قيمته 100 ألف جنيه استرليني لبنك الطعام بمدينة مانشستر، وذلك مساهمة في جهود الأخير للتصدي للفيروس.

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الجماهير هاجمت المبلغ المدفوع من قبل الناديين، وشهد إعلان سيتي عبر صفحاته على وسائل التواصل سخرية كبيرة من المتابعين.

وقال البعض إن المبلغ يعد ضئيلاً بالنظر أنه من الناديين معاً، وقال آخرون إن 100 ألف لا توازي جزءاً صغيراً مما يتقاضاه لاعب واحد في صفوف الفريقين.

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وشهدت الأيام الأخيرة عديد المبادرات من الأندية والأفراد في كرة القدم لمكافحة الفيروس، وأبرزها تخصيص تشيلسي فندقه للعاملين بالمجال الطبي، ونفس الأمر لنجم كريستال بالاس ويلفريد زاها الذي خصص أحد منازله لمكافحة المرض.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي أعلن في وقت سابق أن منافسات الكرة في البلاد لن تعود قبل الثلاثين من أبريل المقبل على الأقل، بانتظار تطور الأوضاع.