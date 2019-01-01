روني يستعد للظهور بالكرة الإنجليزية من جديد

عودة جديدة للفتى الذهبي وهذه المرة مع ديربي كاونتي

يستعد واين روني نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، للعودة والظهور مرة أخرى للكرة الإنجليزية من جديد.

ديربي كاونتي أعلن في أغسطس الماضي، أنه توصل لاتفاق مع قائد المنتخب الإنجليزي السابق للانتقال للفريق كلاعب ومدرب.

النادي كشف اليوم أن روني سيتواجد بالطاقم التدريبي للفريق لمعاونة المدير الفني فيليب كوكو، خلال مواجهة الفريق القادمة أمام كوينز بارك رينجرز.

ومن المُقرر أن يبدأ دور النجم المخضرم كلاعب مع ديربي بداية من شهر يناير القادم، فور انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي ذلك بعد الرحلة التي قضاها روني بالدوري الأمريكي مع نادي واشنطون دي سي.

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ويعتبر هذا الظهور هو الأول لروني بالكرة الإنجليزية ، منذ مشاركته أمام هيدرسفيلد بنهاية موسم 2017/2018.

يذكر أن ديربي كاونتي يحتل المركز الرابع عشر بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا "تشامبيونشيب"، حيث يمتلك 24 نقطة مقابل 39 لوست بروميش ألبيون المتصدر.