مانشستر يونايتد في مفاوضات لتجديد عقد راشفورد

النادي يُحاول إبقاء اللاعب طويلًا بين صفوفه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يخوض حاليًا مفاوضات جدية لتجديد عقد مهاجمه ماركوس راشفورد.

ويعيش المهاجم صاحب الـ21 عامًا أفضل أيامه مع اليونايتد حاليًا بعدما بدأ المدرب الجديد أولي جونار سولشار إشراكه في مركز المهاجم المتقدم بدلًا من المهاجم الأيسر الذي اعتاد اللعب به تحت قيادة جوزيه مورينيو.

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وقد كافأ راشفورد مدربه النرويجي وأحرز 6 أهداف خلال 10 مباريات منها هدف الفوز الوحيد على ليستر سيتي في المباراة الأخيرة من البريميرليج.

وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي مع اليونايتد صيف 2020 مع إمكانية تجديده آليًا لموسم إضافي، لكن النادي يُريد تجديده لفترة طويلة حتى يضمه بقاء راشفورد ضمن صفوفه طويلًا، إذ يراه سولشار مستقبل هجوم الفريق مع الفرنسي أنتوني مارسيال الذي جدد عقده بالفعل الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن العقد الجديد لراشفورد سيتضمه مضاعفة راتبه الأسبوع ليصل إلى ما يقرب 150 ألف جنيه إسترليني بخلاف الحوافز الأخرى المرتبطة بالأداء.