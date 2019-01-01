مانشستر يونايتد يعلن رسمياً ضم بيساكا

ثاني صفقات يونايتد الصيفية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن مانشستر يونايتد رسمياً التعاقد آرون وان بيساكا، ظهير كريستال بالاس، بعد مفاوضات طوال الأيام الماضية بين الطرفين.

وخضع وان بيساكا للفحوصات الطبية مساء الجمعة، ثم أمضى العقود الرسمية مع يونايتد بحضور عائلته في مقر النادي.

ونشر يونايتد عبر موقعه الرسمي أن اللاعب أمضى عقداً لمدة خمس سنوات، ووجود بند بإمكانية التمديد لعام إضافي.

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وعلق أولي جونار سولشار، مدرب الفريق، على الصفقة مع الموقع قائلاً: "هو أحد أفضل المدافعين الشباب في البريميرليج".

وأضاف: "يملك العقلية والمهارة اللازمة للعب مع فريق بحجم مانشستر يونايتد، هو صغير في السن ويملك الرغبة للتعلم".

وعلق بيساكا على الانتقال قائلاً: "هو فخر كبير وأمر رائع أن أحصل للفرصة أن أقول إنني لاعب في مانشستر يونايتد، لا أستطيع الانتظار للبدء".

وأوضحت التقارير أن تكلفة الصفقة في حدود 55 مليون يورو دفعها يونايتد للحصول على مدافع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.

ويعد بيساكا ثاني صفقات الفريق في انتقالات الصيف بعد التعاقد مع دانييل جيمس من صفوف سوانسي سيتي.