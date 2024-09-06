لخطف صفقة بايرن ميونخ .. محاولة فاشلة من مانشستر يونايتد لتجنيد السير أليكس فيرجسون!

اللاعب اختار البافاري قبل ظهور الفكرة

منذ رحيله عن دوره كمدرب لمانشستر يونايتد في 2013، يحرص السير أليكس فيرجسون بصفة مستمرة على التواجد الظهور في الصورة مع الشياطين الحمر ببعض الأدوار الأخرى لخدمة ناديه السابق.

وهو الأمر الذي دفع إدارة الشياطين الحمر في التفكير بالاستعانة به بالميركاتو الصيفي الماضي، من أجل التعاقد مع مايكل أوليس لاعب كريستال بالاس السابق قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن إدارة مانشستر كانت مفتونة بفكرة التعاقد مع أوليس، لدرجة أنهم أرادوا تجنيد السير لإقناعه بالانتقال إلى أولد ترافورد على حساب العملاق البافاري.

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ولكن هذه الخطوة كانت بعد فوات الأوان، لأن يونايتد تأخر كثيرًا، في الوقت الذي كان فيه أوليس مصممًا على الانتقال إلى بايرن لاتخاذ خطوة أعلى بمسيرته الاحترافية.

ورغم فشل مانشستر في التعاقد مع الجناح الفرنسي، إلا أن النادي حظى بفترة انتقالات صيفية مثيرة، بالتعاقد مع المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي ومواطنه ماتايس دي ليخت لتدعيم الدفاع، بالإضافة للنجم الشاب ليني يورو، والظهير المغربي نصير مزراوي ولاعب الوسط الأوروجوياني مانويل أوجارتي.

يذكر أن أوليس البالغ من العمر 22 سنة، انضم لبايرن مقابل 53 مليون يورو، وشارك مع الفريق الألماني في 3 مباريات حتى الآن، وفشل في تسجيل أي أهداف مكتفيًا بتمريرة حاسمة واحدة.