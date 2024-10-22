لبدء مشروع جديد .. مانشستر يونايتد يتواصل مع تشافي لخلافة تين هاج

ليس المرشح الوحيد

في مفاجأة من العيار الثقيل، قرر مانشستر يونايتد التواصل مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، من أجل خلافة الهولندي إريك تين هاج في أولد ترافورد.

برشلونة قرر التخلي عن تشافي بعد نهاية الموسم الماضي، وقام بتعيين الألماني هانز فليك بدلًا منه، ليرتبط بعدها المدرب الكتالوني بالعديد من الفرق الأخرى كان أبرزها ميلان الإيطالي.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن تشافي الذي كان يفكر في الحصول على إجازة لمدة عام لاستعادة قوته بعد تجربته مع برشلونة على مدار عامين ونصف، اسمه أصبح على جدول أعمال مانشستر يونايتد، في ظل النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن تشافي أجرى محادثات بالفعل مع إدارة مانشستر الشهرين الماضيين، حيث أبدى تحمسه لهذه الخطوة، بعدما رفض فكرة التدريب في إسبانيا مرة أخرى، مبديًا استعداده للدخول في تجربة مختلفة بالدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن هناك وفد من أربعة رجال بقيادة الرئيس التنفيذي عمر برادة سافر إلى برشلونة يوم الخميس الماضي للاجتماع مع تشافي، ولكن هناك مصادر داخل مانشستر قللت من أهمية هذه المحادثات.

وقالت "ديلي ميل" إن هناك احتمالية لتولي رود فان نيستلروي، المساعد الحالي لتين هاج، المهمة على المدى القصير، وقدوم تشافي ليكون مسؤولًا عن بدء مشروع جديد في مانشستر من بعده، رغم التأكيدات القادمة من النادي بعدم وجود أي نية لإحداث تغييرات إدارية هذا الموسم الجاري.

جدير بالذكر إدين ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند السابق يعتبر من الأسماء المرشحة لخلافة تين هاج، جنبًا إلى جنب مع تشافي وروبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة البرتغالي.