راتكليف اختاره بنفسه .. الكشف عن "البرتغالي" الذي أراده مانشستر يونايتد قبل أموريم

مالك النادي أراد مدربًا يتمتع بخبرة داخل الدوري الإنجليزي

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مؤخرًا مع المدرب البرتغالي روبن أموريم من سبورتينج لشبونة، ولكن يبدو أنه لم يكن الهدف الرئيسي للشياطين الحمر.

يونايتد تخلى مؤخرًا عن الهولندي إريك تين هاج، بعد سلسلة من النتائج والمستويات المُحبطة، كان آخرها بالخسارة من وست هام بالدوري الإنجليزي، مما دفع السير جيم راتكليف المالك الرئيسي للنادي، نحو تفعيل الشرط الجزائي في عقد أموريم بـ10 ملايين يورو.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن مانشستر كان يريد التعاقد مع ماركو سيلفا مدرب فولهام قبل التفكير في ضم أموريم، وكان من المقرر أن تصل قيمة التعاقد معه 10 ملايين جنيه استرليني، ولكن الصفقة لم تنجح في النهاية.

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وأشارت إلى أن كل من ماركو سيلفا وتوماس فرانك وتشافي، كانوا مرشحين جميعًا لخلافة تين هاج في مانشستر، كما أن السير جيم راتكليف كان يميل نحو سيلفا بسبب خبرته في الدوري الإنجليزي ونتائجه المميزة مع فولهام.

ومع ذلك، قرر المدير الرياضي دان آشورث والرئيس التنفيذي عمر برادة، والسير ديف برايلسفورد مدير الرياضة في شركة "INEOS" المالكة للنادي، الاتجاه نحو أموريم، ليتم التعاقد معه بشكل رسمي.

ويواجه أموريم تحديات ضخمة في مهمته الجديدة مع مانشستر، بسبب المركز المتواضع للفريق بالدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، ومن المقرر أن يظهر للمرة الأولى على دكة بدلاء الفريق يوم 11 نوفمبر الجاري، ليغيب عن مباراة الفريق أمام تشيلسي بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.