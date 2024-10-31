رغم الاتفاق على كل شيء .. شرط في عقد أموريم يؤجل انتقاله لمانشستر يونايتد

الاعتماد على نيستلروي سيطول أكثر من المتوقع

قرر روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة، تقبل حقيقة تأجيل انتقاله إلى تدريب مانشستر يونايتد، لما بعد فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر القادم.

العديد من التقارير البرتغالية زعمت أن أموريم سيوقع على عقد لمدة عامين ونصف مع يونايتد، لخلافة الهولندي إريك تين هاج الذي تمت إقالته هذا الأسبوع، بعد السقوط أمام وست هام بالدوري الإنجليزي، استمرارًا للنتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

صحيفة "تيلجراف" البريطانية، قالت إن رغبة سبورتينج في استمرار أموريم كمدرب للفريق في مبارياته الثلاثة التالية قبل التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، ستؤجل موعد ظهوره للمرة الأولى مع الشياطين الحمر.

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وهو ما يعني أنه على الرغم من تفعيل شرط الجزائي في عقد صاحب الـ39 سنة مع لشبونة بقيمة 10 ملايين يورو، سيكون على النادي الإنجليزي الانتظار لفترة أطول للاستعانة به، والاعتماد على المدرب المؤقت رود فان نيستلروي حتى يأتي أموريم لاستلام مهمته.

ويأتي ذلك لأن الشرط المتواجد في عقد المدرب الشاب، يقضي برحيله بعد 30 يومًا من تفعيله، وهي فترة الإشعار المتفق عليها بين النادي البرتغالي وأموريم، حيث يحترم الأخير هذا الأمر ولا يريد الإخلال به.

وهو ما يعني أن المباراة الأولى له كمدرب لمانشستر يونايتد، قد تكون في رحلة الفريق إلى إبسويتش تاون يوم 24 نوفمبر القادم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

يذكر أن أموريم يتسلم مهمة تدريب مانشستر في مرحلة صعبة للغاية، وذلك بعد تعادل الفريق في 3 مباريات في الدوري الأوروبي، واحتلاله المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ11 نقطة من 9 مباريات.