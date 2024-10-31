قرعة ربع نهائي كأس كاراباو .. ديربي لندني لآرسنال والقدر يمنح مانشستر يونايتد فرصة الثأر

مواجهات مثيرة في دور الثمانية

بعد انتهاء مباريات دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو كب"، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن قرعة دور الثمانية، والتي أسفرت عن بعض المواجهات المثيرة.

المفاجأة الكبرى في دور الـ16 كانت بخروج مانشستر سيتي على يد توتنهام، بينما صعد نيوكاسل على حساب تشيلسي، وتأهل ليفربول بعد تخطيه لبرايتون، وتفوق مانشستر يونايتد مع مدربه المؤقت رود فان نيستلروي على ليستر سيتي، وصعد آرسنال بسهولة أمام بريستون نورث إيند.

وجاءت قرعة دور الثمانية من البطولة كالتالي ..

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توتنهام - مانشستر يونايتد

آرسنال - كريستال بالاس

نيوكاسل يونايتد - برينتفورد

ساوثامبتون - ليفربول

وهو ما يعني وجود ديربي لندني في دور الثمانية لكأس كاراباو بين آرسنال وكريستال بالاس، بينما يمنح القدر مانشستر يونايتد فرصة الثأر من خسارته أمام توتنهام بثلاثية نظيفة خلال هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، وذلك تحت قيادة المدرب المُقال إريك تين هاج على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تقام الجولة القادمة من المسابقة التي يحمل لقبها ليفربول، بداية من يوم 17 ديسمبر القادم، وسط جدول مزدحم من المباريات لمختلف الفرق الإنجليزية، خاصة ليفربول وآرسنال بحكم مشاركتهما في دوري أبطال أوروبا.