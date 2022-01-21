"مانشستر يونايتد أهم من كريستيانو رونالدو"

شدد رالف رانجنيك، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على أن مصلحة فريقه تأتي قبل أي لاعب في الفريق، مشيرًا إلى أنه تجاوز ما قام به رونالدو في المباراة الأخيرة أمام برينتفورد.

وتم استبدال رونالدو في مباراة الشياطين الحمر الأخيرة بالدوري في الدقيقة 71، ولكن ملامح الغضب ظهرت عليه بشكل واضح أثناء خروجه، ليتحدث معه المدير الفني الألماني ويوضح له سبب استبداله.

ويستعد مانشستر يونايتد، لاستضافة نظيره وست هام، مساء يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وقال رانجنيك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، لمباراة وست هام، عن تبديل رونالدو: "الأمر يتعلق بالفريق وحصوله على النقاط، خاصة أننا في مرحلة كل مباراة فيها تمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا".

وتابع: "الفريق أهم من أي لاعب، فمثلًا تم استبدال برونو فيرنانديش ولم يكن أيضًا سعيدًا، ولكن الأمر يتعلق دائمًا بمصلحة الفريق، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتم استبدال فيها رونالدو في مسيرته على حد علمي، وكان يخرج بديلًا حتى مع السير أليكس".

وأكمل: "لاعب مثل كريستيانو لا يحب أن يتم استبداله وهذا طبيعي جدا، كان رد فعله عاطفيًا ولكن بالنسبة لي لم يكن مشكلة على الإطلاق، لا يجب أن نخلق الكثير من الجلبة حول الأمر".

وأضاف: "لقد شرحت له الأمر أثناء المباراة في محادثة سريعة عقب الهدف الثالث لنا، وأخبرته ما قلته في المؤتمر الصحفي، فمهمتي هي مساعدة الفريق على الفوز".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في سلم ترتيب البريميرليج برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الرابع.