تقارير .. مانشستر يقرر التضحية بدي خيا وضم مارتينيز

ثورة في حراسة مرمى الشياطين الحمر

تحدثت تقارير في إنجلترا عن ثورة على صعيد حراسة مرمى مانشستر يونايتد عبر التخلص من الثنائي الحالي وضم حارس مرمى أستون فيلا المتألق إيميليانو مارتينيز.

الأسابيع الأخيرة شهدت اعتماد دين هيندرسون حارساً أساسياً ليونايتد في ظل غياب دافيد دي خيا بسبب ولادة زوجته، ولكن وُجهت الانتقادات للحارس الإنجليزي الشاب، خصوصاً في مباراة ميلان الأوروبية.

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وقال موقع "فوتبول إنسايدر" إن مصادر خاصة أخبرته أن مانشستر قرر التجديد على صعيد حراسة المرمى الموسم المقبل وضم حارسين جديدين.

وأضاف التقرير أن على رأس القائمة يتواجد مارتينيز الذي يعيش موسماً مميزاً مع أستون فيلا، وأنه لن ينضم وحيداً، بل سيأتي معه حارس آخر كذلك لدعم المركز.

وأوضح التقرير أن مانشستر إدارته تجهز مبلغاً ضخماً من أجل تعزيز مركز حراسة المرمى في الصيف المقبل، مع الاحتفاظ بهيندرسون والتخلص من دي خيا وسيرخيو روميرو.

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مارتينيز، حارس آرسنال السابق، اختار الرحيل عن صفوف المدفعجية والانضمام لفيلا من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في ظل تواجد بيرند لينو.

الأرجنتيني، 28 عاماً، كان على ذمة آرسنال منذ 2012، ولكن خرج في عدة إعارات، أبرزها وولفرهامبتون وخيتافي، قبل العودة في 2020 ثم الرحيل.