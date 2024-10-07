اجتماع الحسم غدًا.. مانشستر يونايتد يحدد خليفة تين هاج!

هل يعود الألماني للبريميرليج؟

تتواصل نتائج مانشستر يونايتد المخيبة للآمال، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، ما يعزز من اتجاه الإدارة لإقالته.

وقدم "الشياطين الحمر" أسوأ انطلاقة على مدار تاريخه في البريميرليج، بعدما حصد 8 نقاط فقط من أول 7 جولات، ما أثار الشكوك حول صحة قرار تجديد الثقة في تين هاج الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن مسؤولي مانشستر يونايتد سوف يعقدون اجتماعًا في لندن غدًا الثلاثاء لحسم مستقبل المدرب الهولندي.

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وأضافت: "الاتجاه الآن هو إقالة تين هاج، ويعتبر المدرب الألماني توماس توخيل هو الخيار الأقرب لخلافته (كأفضل المدربين المتاحين في الوقت الحالي)".

يشار إلى أن توماس توخيل، الذي توّج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2021، كان قد رفض في وقت سابق فكرة قيادة مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الماضي.

إذ كشفت تقارير صحفية حينئذ أن المدرب الألماني "لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي بشأن سياسة الانتقالات، ما تسببت في انهيار المفاوضات".