مانشستر سيتي يُحدد سعر كانسيلو وترقب إنجليزي لموقف برشلونة!

خياران للخروج من الأزمة الحالية

قام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بتحديد السعر النهائي لجواو كانسيلو، تمهيدًا للتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الظهير البرتغالي قضى الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وسط غموض حول قيام النادي الكتالوني بتحويل الصفقة إلى شراء نهائي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن سيتي طلب من برشلونة دفع مبلغ 40 مليون يورو لو أرادوا شراء كانسيلو، وهي القيمة التي تجعل الأمور مستحيلة بسبب الظروف المالية الحالية للنادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات أصبحت في مرحلة متقدمة بقيادة جورج مينديش وكيل اللاعب، طمحًا في الوصول إلى حل يُرضي جميع الأطراف.

وفي الوضع الحالي هناك خياران لحل الأزمة، الأول يتمثل في تخفيض المبلغ نظير بيع اللاعب هذا الصيف، أو موافقة مانشستر سيتي على إعارته لعام آخر مع إدراج خيار الشراء في عقده.

ومن جانبه أبدى كانسيلو حرصه الشديد على البقاء في برشلونة، وهو الأمر الذي يجبر سيتي على التفاوض مع العملاق الكتالوني، وسط ترقب من تشيسي وآرسنال للموقف.

يذكر أن صاحب الـ30 سنة شارك في 42 مباراة مع برشلونة خلال الموسم المُنصرم، ونجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة 5.