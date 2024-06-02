في انتظار حكم مصيري.. بشرى لمانشستر يونايتد والسيتي بشأن مخالفة قوانين اليويفا!

من يشارك في البطولات الأوروبية؟

تنتظر مدينة مانشستر التي تحتضن الغريمين "السيتي ويونايتد" قرارًا مصيريًا من مجلس الرقابة المالية للأندية التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتأهل مانشستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، بينما صعد يونايتد إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك رغم احتلال الفريق المركز الثامن في جدول البريميرليج.

وتهدد قوانين اليويفا بحرمان الشياطين الحمر من المشاركة في الدوري الأوروبي، حيث تمنع أن يشارك فريقان تملكهما جهة واحدة في نفس المسابقة.

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واستحوذت شركة " INEOS" مؤخرًا على جزء من مانشستر يونايتد، علمًا بأنها تمتلك نادي نيس الفرنسي، ما قد يحرم أحد الفريقين من المشاركة في البطولة.

في المقابل، يشارك في دوري أبطال أوروبا كل من مانشستر سيتي وجيرونا الإسباني، والفريقان ينتميان إلى مجموعة "سيتي جروب"، ما يهدد بمشاركة أحدهما.

لكن صحيفة "ذا تايمز"، قالت إن "القرار سيصدر بالسماح بمشاركة الأندية الأربعة في البطولتين، وفقا لشروط محددة".

وأضافت: "يجب إخبار الأندية أن موسم 2024-25 سينظر إليه على أنه موسم انتقالي، ولن يكون هناك الكثير من الأريحية في المواسم المقبلة".