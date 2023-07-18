مانشستر سيتي يوجه ضربة جديدة إلى باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي يواصل عناده مع باريس سان جيرمان..

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، ليصبح ضمن المشروع الجديد الذي يقوده المدرب الإسباني لويس إنريكي.

باريس سان جيرمان مصمم على التوقيع مع برناردو سيلفا، ويحاول جس نبض مانشستر سيتي منذ عدة أسابيع، لكن دون جدوى حتى الآن.

موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أكد أن جورج مينديش وكيل أعمال سيلفا مهتم للغاية بإتمام تلك الصفقة، لأنه يتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع لويس كامبوس المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، ويريد إخراج برناردو من مانشستر سيتي.

وحسب التقرير، فإن مانشستر سيتي رفض بالفعل عرضًا من باريس سان جيرمان بقيمة 70 مليون يورو من أجل سيلفا، حيث يرغب بطل الدوري الإنجليزي في مبلغ أكبر.

ورغم محاولة باريس سان جيرمان الثانية، التي تضمنت اقتراحًا بإدراج أحد اللاعبين أمثال ماركو فيراتي أو بريسنيل كيمبيمبي أو جيانلويجي دوناروما في الصفقة، إلا أن مانشستر سيتي لم يكن مهتمًا بأي منهم.

برناردو سيلفا يعد القطعة التي اختارها باريس سان جيرمان لتخفيف رحيل ليونيل ميسي عن النادي، حيث يريد فريق العاصمة الفرنسية بناء مشروعه بالاعتماد على اللاعبين وليس مجرد الأسماء، ويعتبر البرتغالي لاعبًا مثاليًا لرؤية لويس إنريكي الجديدة في "حديقة الأمراء".

وبالإضافة إلى باريس سان جيرمان، فإن نادي برشلونة الإسباني هو الآخر كان يحاول التعاقد مع برناردو سيلفا من فترة، إلا أن الوضع الاقتصادي الدقيق الذي يمر به النادي الكتالوني يجعل الصفقة غير ممكنة حاليًا.