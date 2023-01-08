مانشستر سيتي يواصل التفوق على البلوز!

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح الجزائري رياض محرز التسجيل في الدقيقة الـ 23 قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني من ركلة جزاء شهدت بعض النقاش بينه وبين حارس تشيلسي كيبا قبل تسديدها بنجاح على يمينه.

قبل انتهاء الشوط الأول حسم مانشستر سيتي الفوز بهدف ثالث سجله فيل فودين بصناعة كايل ووكر في الدقيقة الـ 38 من عمر المواجهة.

في الشوط الثاني أجرى تشيلسي عدة تبديلات دون فائدة واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على المواجهة قبل أن يضيف محرز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 85.

بهذه النتيجة يتأهل مانشستر سيتي للدور القادم في انتظار إجراء القرعة لمعرفة الفريق الذي سيواجهه، بينما يغادر تشيلسي البطولة.