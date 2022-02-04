مانشستر سيتي يغير خططه تجاه مستقبل محرز

كشفت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر سيتي، تدرس تغيير خطتها حول مستقبل رياض محرز، نجم الفريق في ظل الأنباء التي ترددت حول رغبة الفريق في التخلي عن اللاعب.

وكانت الأنباء الصحفية، قد أوضحت في وقت سابق أن مانشستر سيتي قد يتخلى عن اللاعب قبل نهاية عقده.

وكان محرز قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي، في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي، بعقد مدته خمس سنوات ليشارك مع الفريق في 168 مباراة بكافة المسابقات، وحقق مع الفريق 8 بطولات مختلفة.

وأوضحت الصحافة الإسبانية، أن إدارة مانشستر سيتي تدرس تمديد عقد النجم الجزائري رياض محرز، خلال الفترة المقبلة، والدخول معه في مفاوضات لحسم ملف التجديد.

وبحسب ما ذكره موقع "Manchester Evening News"، فإن مانشستر سيتي قد يعرض على محرز فرصة لتمديد عقده في الموسم الحالي، خاصة مع اقتراب عقده من نهايته وهبوط قيمته السوقية.

ولكن أشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن إدارة سيتي قد تعرض على محرز عقدًا بمدة ليست بالطويلة، خاصة أنه ليس ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأرجعت "Manchester Evening News" تراجع احتمال مشاركة محرز مع سيتي في الفترة القادمة، بسبب التعاقد مع المهاجم جوليان ألفاريز بداية من الموسم المقبل، ورغبة الفريق في تعزيز الجانب الهجومي بالتعاقد مع هالاند.

جدير بالذكر أن محرز صاحب الـ 30 عامًا في الموسم الحالي، قد شارك مع مانشستر سيتي في 25 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 13 هدفًا وصنع ستة آخرين.