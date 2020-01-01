مانشستر سيتي يعوض ساني من الدوري الإسباني

توريس هو أول صفقات الميركاتو الصيفي لمانشستر سيتي

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع إدارة نادي فالنسيا من أجل ضم نجمه الشاب فيران توريس خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مانشستر سيتي قد أبدى اهتمامًا بضم النجم الإسباني منذ أشهر وتزايدت حظوظه في التعاقد معه بعد رفع عقوبة الإيقاف عن المشاركة الأوروبية.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر صحفية مقربة من الطرفين أن مانشستر سيتي قد توصل إلى الاتفاق الذي يقضي بانتقال لاعب فالنسيا إلى صفوفه.

المزيد من الفرق

وحسب ماركا وآس الإسبانيتين فإن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر سيتي 25 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون يورو ستدفع كمتغيرات.

وخضع النجم الإسباني الشاب للفحوصات الطبية في برشلونة وذلك بسبب حالة الحجر الصحي فيما يخص السفر إلى إنجلترا والتي تمتد إلى أسبوعين من وقت وصول اللاعب إلى البلاد.

ومن المفترض أن يوقع فيران توريس لمدة 5 سنوات حسب ما قيل بشكل مبدئي، ولكن حتى الآن لم يتم غلق المفاوضات فيما يخص مدة العقد.

سيطرة البطل وغياب صادم..التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي هذا الموسم

يذكر أن مانشستر سيتي قد خسر خدمات ليروي ساني الذي انتقل إلى بايرن ميونخ منذ أسابيع قليلة، بعد عودته من الإصابة التي أبعدته طوال الموسم.