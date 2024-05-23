مانشستر سيتي يضرب كفًا على كف .. الاتحاد الإنجليزي يوجه تهمة المراهنات للصفقة "المستعصية"!

صفقة كلما سعى مانشستر سيتي وراءها لاحقتها الاتهامات..

في وقت ربما تقف الأموال والعقود والشروط الجزائية عائقًا أمام إتمام بعض الصفقات، يواجه مانشستر سيتي سوء حظ غريب في أسواق الانتقالات الأخيرة مع اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا؛ محترف وست هام الإنجليزي.

اللاعب كان قريبًا من الانضمام للسيتي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الأخير تراجع في اللحظات الأخيرة في ظل ملاحقة قضايا المراهنات للبرازيلي.

لكن لم يفقد بطل البريميرليج الأمل في إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط المتألق، وأكدت عدة تقارير أنه بالفعل يسعى لضمه في الصيف المقبل، لكن هذه "الصفقة" من الواضح أنها أصبحت "مستعصية"..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واليوم الخميس، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميًا، اتهام باكيتا بسوء السلوك، إذ قام بانتهاكات مزعومة لقواعد الاتحاد الإنجليزي E5 وF3.

الاتحاد اتهم البرازيلي بأربعة انتهاكات لقاعدة E5.1، والتي تتعلق بسلوكه في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي (12 نوفمبر 2022)، أستون فيلا (12 مارس 2023)، ليدز يونايتد (21 مايو 2023)، وبورنموث (12 أغسطس 2023).

ويزعم الاتحاد الإنجليزي أن محترف وست هام حاول بشكل مباشر للتأثير على المباريات من خلال السعي عمدًا للحصول على بطاقات سواء صفراء أو حمراء من الحكام، لأغراض غير قانونية، هدفها جلب الربح لأحدهم من خلال الرهان.

كذلك اتُهم صاحب الـ26 عامًا بانتهاكين لقواعد الاتحاد الإنجليزي F3، والتي تتعلق بالفشل المزعوم في الامتثال للقاعدة F2.

ومنح الاتحاد الإنجليزي مهلة للاعب حتى الثالث من يونيو المقبل، للرد على هذه الاتهامات مع مراعاة أي طلب يُقدم لتمديد هذا الموعد النهائي، مشيرًا إلى أنه سيتم التكتم على التفاصيل المقبلة، لحين انتهاء القضية.

يذكر أن باكيتا شارك في 43 مباراة خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين، فيما حصل على عشرة إنذارات خلال 31 لقاء بالدوري الإنجليزي.