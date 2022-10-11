مانشستر سيتي يسقط في فخ كوبنهاجن وفشل مدوٍ ليوفنتوس

مازن زكيمازن زكي|
Man City JuventusGoal\GettyImage
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مواجهات قوية ونتائج هامة في دوري الأبطال

استطاع فريق كوبنهاجن الدنماركي خطف نقطة هامة للغاية من مباراة مانشستر سيتي، حيث حقق التعادل السلبي في المواجهة التي أقيمت على أرضه.

فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لم يستطع استغلال الفرص التي جاءت له، حيث أهدر رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وتصعبت المهمة للغاية على الفريق السماوي في الدقيقة 30 بعد أن طرد الظهير الأيسر سيرجيو جوميز.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة العاشرة في المركز الأول، فيما نجح نادي كوبنهاجن في خطف النقطة الثانية له حتى الآن في دور المجموعات لينافس على الحصول على بطاقة التواجد في الدوري الأوروبي.

وفي نفس التوقيت، أقيمت مواجهة فريق مكابي ضد يوفنتوس الإيطالي، حيث خسر الأخير بنتيجة 2-0، في مفاجأة قوية للغاية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مكابي للنقطة الثالثة في المركز الرابع، فيما يتجمد رصيد البيانكونيري عند العدد ذاته ولكن في المركز الثالث بفارق الأهداف.

من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

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من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

  • 41%مانشستر سيتي
  • 18%باريس سان جيرمان
  • 5%ليفربول
  • 36%فريق آخر
5526 الأصوات
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