مانشستر سيتي يستغل جيرونا لسرقة لامين يامال من برشلونة

خطة مُحكمة من مانشستر سيتي لكن لم تكتمل!

يواصل مانشستر سيتي البحث في أكاديمية برشلونة عن أفضل المواهب الشابة من أجل ضمهم إلى صفوفه على غرار اللاعب إريك جارسيا الذي انضم إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي قبل أن يعود إلى النادي الكتالوني.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقريرها إلى مُخطط كبير من جانب مانشستر سيتي للتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة.

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وبحسب ما نشرته الصحيفة الإسبانية فإن حامل لقب البريميرليج كان يرغب في ضم لاعب برشلونة لامين يامال في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة التي وضعها مانشستر سيتي كانت تتمثل في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، ثم إعارته إلى جيرونا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب ذو الأصول المغربية فضل الاستمرار داخل صفوف برشلونة من أجل تدوين سطور جديدة في كتاب التاريخ، على الرغم من نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن مجموعة سيتي كلوب تضم نادي جيرونا ضمن عدة أندية أخرى وهم: نادي نيويورك سيتي الأمريكي، ملبورن سيتي الأسترالي، يوكوهاما مارينوس الياباني، لوميل البلجيكي ونادي مومباي سيتي الهندي.