"مانشستر سيتي يستحق ألقابه حتى لو انتهك اللعب المالي النظيف"

النادي الإنجليزي متهم بأكثر من 100 انتهاك

يعتقد شون رايت فيليبس لاعب مانشستر سيتي السابق، أن فكرة تجريد النادي الإنجليزي من ألقابه بسبب حقوق اللعب المالي النظيف ليست عادلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز اتهم سيتي بارتكاب أكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية، ومن المرجح أن يواجه عقوبة شديدة لو ثبتت إدانته مثلما حدث مع إيفرتون بخصم 10 نقاط من رصيده بالنسخة الحالية من البريمييرليج.

وعندما سُئل عن إمكانية معاقبة سيتي بخصم الرصيد أو التجريد من بعض الألقاب قال فيليبس لموقع "NewBettingOffers.co.uk":"لا أعتقد أنه سيكون من العدل تجريد مانشستر سيتي من ألقابه السابقة لو ثبتت إدانته بأي من التهم الموجهة إليه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لا أعتقد أن الأندية سترغب في سحب هذه الجوائز من سيتي بتلك الطريقة حتى يتم كتابتها باسمهم، لن يشعروا أنهم يستحقون هذه الألقاب بحق".

وتابع:"بغض النظر عما كان يحدث خارج الملعب عندما ظهرت هذه الإدعاءات لأول مرة، كان يجب إدارة الفريق بصورة ناجحة ومناسبة، وكان يجب على اللاعبين القيام بدورهم على أكمل وجه بالطريقة التي فعلوها لتحقيق الفوز بهذه الألقاب، أي كان ما يحدث بالخارج لا يجب أن ينتقص من كل ما فعله جميع العاملين بالنادي".

يذكر أن سيتي يمر بفترة مذهلة في تاريخه، حيث حقق لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات متتالية، وحقق الثلاثية "دوري الأبطال، الدوري، كأس الاتحاد" خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.