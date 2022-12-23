مانشستر سيتي وليفربول | صلاح وهالاند عادا إليكم من جديد ونونيز يرفع راية لاوتارو

قمة مثيرة تعلن عودة الكرة في إنجلترا

اشتكى الكثيرون بعد نهاية المونديال من متلازمة "ملل ما بعد كأس العالم"، كيف سنشاهد الكرة مجددًا بعد كل تلك المتعة والإثارة التي تابعناها على مدار شهر في قطر.

ولكن الرد كان سريعاً من إنجلترا، وليس عبر بطولتها الأفضل الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن ثالث أقوى بطولات البلاد كأس كاراباو وكلاسيكو سيتي وليفربول الذي أوفى بكل وعوده.

عودة حميدة لصلاح وهالاند

افتقد المونديال للثنائي المصري والنرويجي، والذان كانا في الموعد في مباراة سهرة الخميس، وأظهرا مدى اشتياقهما للعودة للمنافسات.

هالاند لم يفوت بضع ثواني ليقص شريط الفرص الضائعة بكرة غريبة وضعها في السماء، ليعوض بعد دقائق قليلة ويقص شريط الأهداف الخمسة.

النجم النرويجي بلغ هدفه رقم 24 هذا الموسم بكل المسابقات، والهدف رقم 42 في العام الميلادي 2022، ليواصل من حيث توقف قبل المونديال.

الملك المصري دخل اللقاء ليس بنفس قوة دخول نظيره في سيتي، إذ مرة أخرى قرر يورجن كلوب، مدرب ليفربول، التغيير في الثلاثي الأمامي ودفع بكارفاليو مع صلاح وداروين نونيز، وسط تبادل للأدوار متكرر للثلاثي يفقد صلاح الكثير من خطورته.

ولكن كل ما احتاجه صلاح هو تمريرة متقنة من زميله الأوروجوياني ليفلت من رقابة أكي بتحرك ذكي ويهز شباك سيتي للمرة العاشرة، كأكثر اللاعبين تسجيلاً ضد الفريق في عهد بيب جوارديولا.

نونيز على أنغام لاوتارو

عاش جمهور الأرجنتين مونديالاً عصيباً في بعض اللحظات رغم التتويج باللقب بسبب لاوتارو مارتينيز وفرصه الضائعة، وضد سيتي، جعل نونيز جمهور ليفربول يعيش وضعاً مشابهاً.

مباراة ليست بالسيئة على الجناح الأيسر للأوروجوياني صاحب المائة مليون يورو، ولكن مسلسل إضاعته للفرص السهلة تواصل ضد سيتي وكلف فريقه اللقاء.

ثلاثة انفرادات محققة كانت كفيلة أن تمنح ليفربول التقدم في المباراة في أوقات كان فيها الطرف الأفضل وسيطر على مجريات اللقاء، ولكن يفشل اللاعب بالتسجيل كما كان الحال بالمونديال مع الأوروجواي.