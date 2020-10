مانشستر سيتي وآرسنال: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 0 × 0 آرسنال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

19' لا جديد.. المباراة مملة جدًا حتى اللحظة، استحواذ من مانشستر سيتي وعدد كبير من التمريرات بدون تسديدة على المرمى.

8' استحواذ من مانشستر سيتي بصورة شبه مطلقة على المباراة في مقابل تراجع آرسنال، لكن الخطورة قليلة جدًا ومنعدمة تقريبًا حتى اللحظة.

3' الفرصة الأولى لمانشستر سيتي عبر رياض محرز بتسديدة من الجبهة اليُمنى بيسراه ولكن أتت بجوار المرمى.

الآن بداية المباراة!

التشكيل | 4-3-3

إديرسون

جواو كانسيلو - ناثان آكي - روبن دياش - كايل ووكر

فيليب فودين - رودريجو - بيرناردو سيلفا

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

