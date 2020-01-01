مانشستر سيتي وآرسنال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة آرسنال أمام مانشستر سيتي والمُقامة على ملعب الاتحاد في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز..

مانشستر سيتي 0 × 0 آرسنال

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19' لا جديد.. المباراة مملة جدًا حتى اللحظة، استحواذ من مانشستر سيتي وعدد كبير من التمريرات بدون تسديدة على المرمى.

8' استحواذ من مانشستر سيتي بصورة شبه مطلقة على المباراة في مقابل تراجع آرسنال، لكن الخطورة قليلة جدًا ومنعدمة تقريبًا حتى اللحظة.

3' الفرصة الأولى لمانشستر سيتي عبر رياض محرز بتسديدة من الجبهة اليُمنى بيسراه ولكن أتت بجوار المرمى.

الآن بداية المباراة!

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إديرسون

جواو كانسيلو - ناثان آكي - روبن دياش - كايل ووكر

فيليب فودين - رودريجو - بيرناردو سيلفا

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

تشكيل آرسنال:

التشكيل | 4-3-3

بيرند لينو

كيران تيرني - جابرييل - روب هولدينج - هيكتور بيليرين

بوكايو ساكا - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس

ويليان - بيير أوباميانج - نيكولاس بيبي

🚨 Three changes from Sheffield United...



➡️ Holding, Xhaka, Pepe

⬅️ David Luiz, Elneny, Nketiah#MCIARS — (@Arsenal) October 17, 2020

أما نادي آرسنال فيحتل المركز الثامن برصيد ٦ نقاط من ثلاث مباريات خاضها في البطولة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى هزيمة وحيدة تلقاها في مباراته أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويسعى الجانرز للحصول على نقاط المباراة حيث أن الفوز يمكنهم من الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، آخر لقاء جمع بين الفريقين كان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وانتهى بفوز الجانرز بهدفين مقابل لاشيء، محاولة كلاً من الفريقين الفوز بنقاط المباراة تزيد من قوة وحماسية اللقاء.

يحتل السيتي المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، حيث فوز وهزيمة وتعادل، كانت آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي ليدز وانتهت المباراة بالتعادل ١-١، ويسعى لحصد نقاط المباراة الثلاثة ليصل إلى النقطة السابعة ويحتل المركز الرابع و يزاحم على المراكز الأولي كعادة الفريق في الدوريات السابقة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال على ملعب الاتحاد، والتي تقام ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.