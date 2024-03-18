وماذا عن مانشستر سيتي؟ نوتنجهام فورست يعاقب رسمياً بسبب خرق القوانين

إيفرتون ثم نوتنجهام

عاقب الاتحاد الإنجليزي نوتنجهام فورست رسمياً بخصم نقاط بعد خرقه لقواعد الاستدامة والربح.

وتم خصم أربع نقاط من رصيد نوتنجهام بعد قرار الإثنين، ليهبط الفريق لمراكز الهبوط في البريميرليج.

واعترف نوتنجهام بارتكاب الخروقات، وتحججوا بتأخر بيع برينان جونسون إلى صفوف توتنهام الصيف الماضي بعد الميعاد المحدد لتسوية ميزانية النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويُسمح للأندية بتحقيق خسائر بقيمة 105 مليون جنيه استرليني على ثلاث سنوات، وحقق نوتنجهام فقط 61 مليوناً لكونه صاعد الموسم الماضي فقط للدرجة الممتازة، وهو ما استند عليه دفاع النادي.

وسيصبح رصيد فورست 21 نقطة عقب العقوبة، ليحتل الترتيب الثامن عشر، ويتفوق عليه لوتون برصيد 22 نقطة، وهو الذي تعادل معه 1-1 السبت الماضي.

وسبق وتم معاقبة إيفرتون لنفس الأسباب في وقت سابق هذا الموسم وتم تخفيف العقوبة مع الاستئاف، بينما لم يتم الإعلان عن موعد المحاكمة التي سيتعرض لها مانشستر سيتي بعد توجيه الاتهام له رسمياً.