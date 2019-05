مانشستر سيتي ينفي السخرية من شين كوكس ومأساة هيلزبره خلال احتقاله باللقب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى المتحدث باسم مانشستر سيتي ما يُثار حول سخرية جزء من لاعبي الفريق والطاقم الفني من ليفربول خلال احتفالاتهم بالفوز بلقب البريميرليج.

وكان السيتي قد حسم اللقب بانتصاره على برايتون في الجولة الأخيرة من البطولة بعد منافسة شرسة مع ليفربول الذي جمع 97 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفائز باللقب.

وانتشر فيديو لعدد من لاعبي السيتي والجهاز الفني على متن الطائرة المغادرة من برايتون إلى مانشستر يتضمن احتفال اللاعبين بترديد نسخة ساخرة من أغنية "آليه آليه آليه" الشهيرة والتي كان يُغنيها جمهور ليفربول خلال الموسم.

تلك النسخة الساخرة من الأغنية تصف ليفربول بأنه "ضحية لكل شيء" وأنه "يُضرب في الشوارع"، وقد قيل أن السيتي يقصد بهذا حادثة الاعتداء على مشجع ليفربول "شين كوكس" عقب المباراة ضد روما في دوري الأبطال الموسم الماضي، وكذلك كارثة هيلزبره.

Man City players singing “Allez, Allez, Allez

This is the worst thing you can hear👂🏻



pic.twitter.com/5i57Qd7PJ4

— LFC FANS (@lfc_allting) May 14, 2019