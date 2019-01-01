مانشستر سيتي ينفي السخرية من شين كوكس ومأساة هيلزبره خلال احتقاله باللقب

فيديو الاحتفالات أثار جدلًا واسعًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى المتحدث باسم مانشستر سيتي ما يُثار حول سخرية جزء من لاعبي الفريق والطاقم الفني من ليفربول خلال احتفالاتهم بالفوز بلقب البريميرليج.

وكان السيتي قد حسم اللقب بانتصاره على برايتون في الجولة الأخيرة من البطولة بعد منافسة شرسة مع ليفربول الذي جمع 97 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفائز باللقب.

وانتشر فيديو لعدد من لاعبي السيتي والجهاز الفني على متن الطائرة المغادرة من برايتون إلى مانشستر يتضمن احتفال اللاعبين بترديد نسخة ساخرة من أغنية "آليه آليه آليه" الشهيرة والتي كان يُغنيها جمهور ليفربول خلال الموسم.

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تلك النسخة الساخرة من الأغنية تصف ليفربول بأنه "ضحية لكل شيء" وأنه "يُضرب في الشوارع"، وقد قيل أن السيتي يقصد بهذا حادثة الاعتداء على مشجع ليفربول "شين كوكس" عقب المباراة ضد روما في دوري الأبطال الموسم الماضي، وكذلك كارثة هيلزبره.

Man City players singing “Allez, Allez, Allez

This is the worst thing you can hear👂🏻



pic.twitter.com/5i57Qd7PJ4 — LFC FANS (@lfc_allting) May 14, 2019

المتحدث باسم السيتي نفى هذا الأمر تمامًا، موضحًا أن القصد من الأغنية كان خسارة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال الماضي، مضيفًا "الأغنية محل السؤال والتي كانت تُغنى بشكل منتظم خلال موسم 2018-2019 تُشير لنهائي دوري الأبطال 2018 في كييف".

"أي أقاويل بأنها تُشير إلى شين كوكس أو مأساة هيلزبرة هي محض افتراءات لا أساس لها من الصحة".

الأغنية الأصلية كانت تتحدث كذلك عن إصابة محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال بعد احتكاك عنيف مع سيرجيو راموس مما استدعى خروجه من الملعب قبل نهاية الشوط الأول، وقد استبدل اسم راموس بفينسينت كومباني في أغنية لاعبي السيتي، إشارة لتدخل قائد الفريق تجاه اللاعب المصري خلال المباراة المنتهية بين الفريقين بانتصار السيتيزن 2-1.