"مانشستر سيتي لا يحتاج ميسي وإذا انضم سيسبب مشاكل"

هل يسبب قائد برشلونة ليونيل ميسي مشاكل لمانشستر سيتي في حال انضم إلى فريق جوارديولا؟

قال نجم مانشستر سيتي السابق إميل مبينزا إن فريق المدرب بيب جوارديولا ليس في حاجة لخدمات نجم برشلونة وهدافهم التاريخي ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد ارتبط بالانتقال إلى مانشستر سيتي مع تزايد احتمالية رحيله عن صفوف الفريق خلال الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع برشلونة.

من جهته، يتوقع مبينزا أن يعمل مدرب برشلونة السابق بيب جوارديولا مع ميسي مرة أخرى في مرحلة ما في المستقبل بعد أن اجتمعا في الفريق الكتالوني.

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لكنه يشعر أن ذلك سيحدث في الدوري الأمريكي لكرة القدم في مرحلة مقبلة من مسيرة الثنائي، حيث أن إضافة لاعب في الخط الأمامي إلى كتيبة مانشستر سيتي لا معنى لها بالنسبة له.

وأضاف في تصريحات إلى مانشستر إيفينينج نيوز: "أعتقد أنه مع كل المشاكل الدفاعية التي يعاني منها جوارديولا، فإنه لا يحتاج حقًا إلى شخص مثل ميسي في حال قرر التعاقد مع نجم كبير"

وتابع: "يجب أن يقوم جوارديولا بتعزيز خط الدفاع المتذبذب أولاً. لقد ترك فنسنت كومباني فجوة كبيرة في قلب الدفاع ومانشستر سيتي لم يجد الاستقرار بعد سنوات كان فيها كومباني يدير خط الدفاع"

وأردف: "إنها مهمة صعبة لملء مكان فينسنت، لذلك علينا أن نسأل ما الفائدة من التعاقد مع ليونيل ميسي مع كل المشاكل التي يواجهونها في الخلف"

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يذكر أن مانشستر سيتي كان الأقرب بين الأندية الراغبة في التعاقد مع ليونيل ميسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بعدما أبلغ النجم الأرجنتيني برشلونة برغبته في الرحيل.