كسر صيامه التهديفي وأهدر فرصة محققة .. إرلينج هالاند "المتواضع" بلقاء مانشستر سيتي وكريستال بالاس!

هالاند يُسجل هدف ويُهدر الآخر!

شارك النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في تعثر جديد لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تعادل أمام كريستال بالاس بهدفين لمثلهما، بالجولة 15.

ومنح تعادل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس الفرصة لتشيلسي وآرسنال، للابتعاد عنه، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصي 35 نقطة، ثم تشيلسي الوصيف بـ28 نقطة وهو نفس رصيد آرسنال، بينما السيتي في المركز الرابع بـ27 نقطة.

ولم يظهر هالاند بالمستوى المعهود، حيث لم يتمكن سوى من تسجيل هدف واحد في المباراة، بالإضافة إلى إهدار فرصة محققة للتهديف.

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هالاند .. سجل هدف وأهدر آخر

أهدر إرلينج هالاند هدفًا محققًا بالدقيقة 7 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة أرسلها له كيفين دي بروينه، ليسدد النرويجي الكرة ويتصدى لها حارس دين هندرسون ببراعة.

وسجل هالاند الهدف الأول لنادي مانشستر سيتي بالدقيقة 30 من عمر المباراة، والذي تمكن من خلاله تعديل النتيجة عن طريق رأسية رائعة على يمين حارس كريستال بالاس، بعد عرضية من ماثيوس نونيس.

ولم يقدم هالاند أي شيء يُذكر خلال ما تبقى من المباراة، حيث كانت المراقبة الدفاعية مكثفة عليه، من أجل منعه من تسجيل أي هدف جديد، ونجح دفاع كريستال بالاس في التصدي لمحاولاته.

هالاند يكسر الصيام ويتقدم بالقائمة التاريخية

ونجح المهاجم النرويجي في كسر صيامه، بعد 3 مباريات دون تسجيل أهداف، ليعود إلى هوايته المفضلة وهي التهديف وزيارة شباك الخصوم.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف إلى 76 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة مانشستر سيتي، ليواصل مطاردة الأرجنتيني سيرخيو أجويرو والإنجليزي رحيم ستيرلينج صاحبي المركزين الأول والثاني بالترتيب.

ووصل عدد أهداف هالاند مع مانشستر سيتي في جميع البطولات إلى 108 هدفًا، وصنع 16 هدفًا، ليبلغ عدد المساهمات 124 مساهمة.