بسبب زوجته .. ووكر يحسم موقفه النهائي من الانتقال إلى الدوري السعودي

الجانب الشخصي يؤثر على قرار المدافع المخضرم

بعدما أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رحيل كايل ووكر عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، يبدو أن المدافع الإنجليزي استقر على فكرة البقاء في أوروبا من أجل زوجته.

ووكر الذي تعرض للعديد من الانتقادات من جماهير سيتي في الفترة الأخيرة بسبب سوء مستواه، سيغادر النادي في الميركاتو الشتوي الجاري، وسط أنباء حول رغبة من بعض أندية الدوري السعودي في الحصول على خدماته.

ولكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشارت إلى أن اللاعب يريد البقاء في أوروبا لضمان استقرار عائلته، وإنقاذ زواجه من آني كيلنر، بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول عدم ممانعتها العودة له بعد قيامه بخيانتها.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أي من الثنائي الإيطالي " ميلان وإنتر" هو الأقرب للحصول على خدمات ووكر خلال هذا الشهر، بوجود مفاوضات مع مانشستر سيتي لاستعارته بشكل مؤقت حتى نهاية هذا الموسم.

وبعد انتهاء فترة الإعارة سيتبقى وقتها على عقد ووكر مع سيتي عام واحد، ولو نجح في إثبات نفسه مع أي من ثنائي مدينة ميلانو الإيطالية، سيتم تحويل الصفقة إلى انتقال دائم لمدة عامين.

يذكر أن صاحب الـ34 سنة شارك في 18 مباراة مع سيتي هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وتعرض لفترة صعبة على الجانب الرياضي بسبب مستواه، وكذلك من الناحية الشخصية بعد أزمته مع زوجته والتي أدت إلى دخوله في محاولات مستميتة لإنقاذ أسرته.