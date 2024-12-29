مرموش على رأسها .. جوارديولا يُحدد 6 أسماء لإنهاء "كابوس" مانشستر سيتي في يناير

مانشستي سيتي يبحث عن مخرج من نفقه المظلم

أعلن بيب جوارديولا صراحة عقب التعادل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي مؤخرًا حاجة مانشستر سيتي لدعم الصفوف خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وقد بدأت الصحف الإنجليزية في استعراض قائمة أهداف المدرب الإسباني.

السيتي دخل نفقًا مظلمًا في الشهرين الأخيرين بسبب سوء الأداء والنتائج، حيث لم يستطع الفوز سوى بمباراة واحدة من آخر 13 له في جميع البطولات، وقد تراجع للمركز السابع في البريميرليج برصيد 28 نقطة فقط وبفارق 14 نقطة عن ليفربول في الصدارة.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية حددت قائمة من 6 أسماء قالت أنها أهداف جوارديولا في يناير القادم، على رأسها المصري عمر مرموش جناح إنتراخت فرانكفورت الألماني والمطلوب في عديد الأندية وأبرزها برشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول، والذي كشفت قناة سكاي سبورت مؤخرًا عن تحديد ناديه لسعره بنحو 60 مليون يورو.

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بقية الأسماء تتضمن ليام ديلاب لاعب إبسويتش تاون وآدم وارتون موهوب كريستال بالاس وجوما باه لاعب ريال بلد الوليد المعار له من أيك فريتونج، وأيضًا لاعب وسط إيفرتون، جاراد برانثوايت، وأخيرًا داني أولمو نجم برشلونة الذي سيُصبح لاعبًا حرًا حال لم يستطع ناديه قيده في قائمته بسبب مشاكله الاقتصادية والمالية.

صحيفة "تايمز" الإنجليزية كانت قد نشرت قائمة أخرى تتكون من 5 أسماء أشارت إلى أنها المستهدفة من جوارديولا، وتضم جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ وفلوريان فريتس لاعب بايرليفركوزن المطلوب في ريال مدريد، وكذلك برونو جيماريش من نيوكاسل والذي حاول النادي ضمه سابقًا دون نجاح، ومدافع كريستال بالاس، مارك جويهي، وأخيرًا مارتن زوبيميندي نجم ريال سوسيداد، وهو كذلك سبق أن استهدف من بطل إنجلترا.