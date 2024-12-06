مدرب مانشستر سيتي السابق: قدمنا عرضًا بالخطأ لضم ميسي مقابل 35 مليون يورو

رد برشلونة كان عنيفًا...

كشف مارك بوين، المدرب المساعد السابق لمانشستر سيتي، أن إدارة فريقه قدمت عرضًا بالخطأ لضم ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، وأسطورة برشلونة السابق، وجاء الرد قاسيًا من الفريق الكتالوني.

وقال بوين في تصريحات مع بودكاست "بيزنس أوف سبورت"، عن محاولة ضم ميسي: "كنا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وكان جاري كوك، الرئيس التنفيذي السابق للنادي، قد أخبرنا بضرورة التعاقد مع صفقة كبيرة ووضع مبلغ 35 مليون يورو".

وتابع: "تعاقدنا مع روبينيو، في النهاية بعد مفاوضات مع عدة أندية ولكن في ذلك الوقت حدثت واقعة طريفة، عندما أرسل أحد الموظفين عرضًا إلى برشلونة، لطلب التعاقد مع ميسي".

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وأضاف: "أحد الموظفين قد سمع كوك، وهو يقول إن الوضع أصبح فوضويًا –messy- فاعتقد أنه يطلب التعاقد مع ميسي، وأرسل عرضًا بقيمة 35 مليون يورو، لبرشلونة".

وأكمل: "إدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، في ذلك الوقت ردت علينا بطريقة عنيفة، وقالت من تظنون أنفسكم، أتعتقدون أنكم تستطيعون شراء ليونيل ميسي، هذا مستحيل".

جدير بالذكر أن روبينيو، قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي، في سبتمبر 2008 قادمًا من ريال مدريد، مقابل 43 مليون يورو، ليشارك مع الفريق الإنجليزي في 53 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 16 هدفًا وصنع 13 آخرين.