مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 2×1 مانشستر يونايتد

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53' خطيرررة للسيتي، رياض محرز يراوغ ويسدد ولكن كرته تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

52' ماكتوميناي يضغط ويقطع الكرة، يمرر إلى برونو على الجهة اليسرى، البرتغالي يلعب عرررضية ولكن إيدرسون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

49' عررررضية من فودين ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع اليونايتد

47' سيلفا يضغط على بيساكا ويقطع الكرة، يمرر إلى دي بروين ولكن فريد يتدخل ويعترض التسديدة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي على اليونايتد بهدفين لهدف

45 +3' ركنية لليونايتد، الكرة تصل إلى ماجواير الذي يسدد الكرة برأسه قوية ولكن إيدرسون يمسك بالكرة

45 +3' أووووووه خطيررررة لليونايتد، تسديدة على الطائر من تيليس داخل منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

45 +2' عررضية من الجهة اليمنى لليونايتد ولكن الدفاع يشتتها لركنية

44' أووووووووووووووه قريبة للسيتي، محرز يتوغل من الجهة اليمنى، يسدد الكرة قووية ولكن دي خيا يتصدى لها قبل أن يشتتها الدفاع

40' أوووووووووه خطيررة لليونايتد، تمريرات قصيرة رائعة بين اللاعبين، بوجبا يمرر بالعرض إلى فريد الذي يلمس الكرة، برونو يمهدها إلى سانشو الذي يسدد الكرة قووية ولكنها تعلو العارضة

39' خطيرررة للسيتي، مرتدة لأصحاب الأرض، الكرة تصل إلى فودين على الجهة اليسرى وتسديدة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

توقف اللعب بسبب وجود حالة صحية طارئة في المدرجات

27' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول دي بروين يستعيد التقدم للسيتي، فودين يراوغ بشكل رائع ويسدد ولكن دي خيا يتصدى، ترتد إلى جريليتش الذي يسددها في الدفاع، ثم تعود إلى دي بروين الذي يركلها في المرمى

24' أووووووووووه خطيررة للسيتي، رأسية قووية من فودين، الكرة كادت تخادع دي خيا ولكنها ترتطم بالعارضة وتخرج لضربة مرمى

21' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سانشوووو يسجل التعادل لليونايتد، مرتدة للفريق، بوجبا يمرر كرة رائعة إلى سانشو الذي يسددها رائعة وقووية على يسار إيدرسون

17' خطيررررررة للسيتي، دي بروين ينطلق داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قووية ولكن دي خيا يتصدى لها

16' سيطرة واستحواذ على الكرة من السيتي

8' أووووووووووووووووووووووووووووووووه فريد يهدر فرصة التعادل، البرازيلي يراوغ داخل منطقة الجزاء وينفرد بحارس السيتي، ولكن إيدرسون يتألق وينقذ الموقف

4' جووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية، دي بروين يسجل الهدف الأول للسيتي، عرررضية من الجهة اليسرى بقدم بيرناردو سيلفا إلى دي بروين الذي يسددها في الشِباك بكل سهولة

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - جون ستونز - كايل والكر

جاك جريليتش - رودري - كيفن دي بروين

فيل فودين - بيرناردو سيلفا - رياض محرز

Your City XI to face United! 🔵🔴



XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Mahrez, Grealish, Foden



SUBS | Carson, Sterling, Gundogan, Jesus, Zinchenko, Fernandinho, Delap, Mbete, McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/K4GMHkyIWZ — Manchester City (@ManCity) March 6, 2022

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

فريد - سكوت ماكتوميناي

بول بوجبا - برونو فيرنانديش - جادون سانشو

أنتوني إيلانجا

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Introducing our Reds for the derby ⚔️#MUFC | #MCIMUN — Manchester United (@ManUtd) March 6, 2022

في المقابل، يتواجد مانشستر يونايتد في الترتيب الخامس برصيد 47 نقطة، يبتعد عن أرسنال بفارق نقطة ولكنه لعب مباراتين أكثر من الجانرز، لذلك لا مزيد من إهدار النقاط إذا أراد الفريق الحفاظ على حظوظه في التأهل لدوري الأبطال.

يحتل السيتي صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول ويسعى السيتزين بقيادة جوارديولا لتحقيق الفوز خوفًا من فقدان المركز الأول، وسيحاول في مباراة اليوم تحقيق الفوز الغائب على اليونايتد في الديربي على ملعب الاتحاد منذ فترة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيُقام على ملعب الاتحاد.