مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في إطار مباريات الإياب لدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان

المباراة تشهد تواجد كيليان مبابي على دكة بدلاء باريس سان جيرمان بسبب عدم جاهزيته بنسبة 100% وحضور التدريبات الجماعية مرة واحدة قبل المباراة

تشكيل مانشستر سيتي

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

زينشينكو - ستونز - دياز - والكر

جاندوجان - فيرناندينيو - سيلفا

فودين - دي بروين - محرز



تشكيل باريس سان جيرمان

يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشينيو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



نافاس

ديالو - كيمبيمبي - ماركينيوس - فلورينزي

هيريرا - باريديس

نيمار - فيراتي - دي ماريا

إيكاردي

نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين للغاية في حديقة الأمراء بعد أن قلب الطاولة على أصحاب الأرض وسجل هدفين في الشوط الثاني بأقدام دي بروين والجزائري رياض محرز من ضربة حرة مباشرة سُددت بشكل رائع، ولكن لازال كل شئ وارد في لقاء اليوم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان وذلك في إطار مباريات إياب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب الاتحاد.