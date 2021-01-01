مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة
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مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان
المباراة تشهد تواجد كيليان مبابي على دكة بدلاء باريس سان جيرمان بسبب عدم جاهزيته بنسبة 100% وحضور التدريبات الجماعية مرة واحدة قبل المباراة
تشكيل مانشستر سيتي
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
إيدرسون
زينشينكو - ستونز - دياز - والكر
جاندوجان - فيرناندينيو - سيلفا
فودين - دي بروين - محرز
Here we go! 💙— Manchester City (@ManCity) May 4, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne
SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/yLNkXasjbf
تشكيل باريس سان جيرمان
يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشينيو بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-2-3-1
نافاس
ديالو - كيمبيمبي - ماركينيوس - فلورينزي
هيريرا - باريديس
نيمار - فيراتي - دي ماريا
إيكاردي
𝗟𝗲 1⃣1⃣ 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 ! 👊🔴🔵 #UCL | #MCIPSG pic.twitter.com/1yvU1xuEDZ— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 4, 2021
نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين للغاية في حديقة الأمراء بعد أن قلب الطاولة على أصحاب الأرض وسجل هدفين في الشوط الثاني بأقدام دي بروين والجزائري رياض محرز من ضربة حرة مباشرة سُددت بشكل رائع، ولكن لازال كل شئ وارد في لقاء اليوم.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان وذلك في إطار مباريات إياب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب الاتحاد.