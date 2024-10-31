ضربة استباقية .. مانشستر سيتي يضع خطة مضادة لوقف زحف ريال مدريد نحو رودري!

جوارديولا يريد تأمين حامل الكرة الذهبية

أعدت إدارة نادي مانشستر سيتي خطة مضادة لمواجهة أطماع نادي ريال مدريد في خطف النجم الإسباني رودري، لاعب الفريق السماوي والفائز مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية 2024.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد أكدت أن إدارة ريال مدريد ستتجه في الصيف المقبل، إلى المجازفة للتعاقد مع أسماء قوية ووسعت من دائرة خيارتها، لتضم رودري (27 عامًا) والذي يرتبط بعقد مع "السيتزينز" حتى صيف 2027.

ووفقًا لإذاعة "لا كادينا سير" والصحفي أنطون مينا، يريد مانشستر سيتي تمديد عقد لاعب الوسط الإسباني قبل نهاية الموسم وهم متفائلون بإمكانية تحقيق هذا الهدف، حيث سيتم عرض عقد جديد عليه بمقابل مادي كبير مع تمديده لما بعد 2027.

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وأشارت إلى أنه بعد فوز رودري بجائزة الكرة الذهبية، يشعر مسؤولو السيتيزنز أن هذا الانتصار الفردي هو جزء من مشروع النادي ويجب الحفاظ عليه، لذلك يمثل اهتمام ريال مدريد باللاعب الإسباني أمرًا مقلقًا لأبطال الدوري الإنجليزي.

ويمثل رودري حجر الأساس في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا، وساهم في فوز الفريق في الموسم الماضي بالبريميرليج، لذلك تدرس الإدارة تمديد عقده ووضعه في الفئة الأولى ليتساوى مع الثنائي إرلينج هالاند وفيل فودين، باعتبار هذا الثلاثي قادة مشروع المستقبل.

يذكر أن رودري تعرض في بداية الموسم الجاري إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث يغيب عن مباريات النادي الإنجليزي وسيغيب حتى نهاية الموسم الحالي.