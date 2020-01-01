دي بروينه يشك في إصابته بكورونا

عائلته شعرت بالمرض في بداية الحجر المنزلي

كشف كيفن دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي، عن شكوكه في الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الحجر المنزلي التي دخل فيها جميع اللاعبين في أوروبا.

كورونا انتشر بشكل واسع خلال الأشهر القليلة الماضية، ليتسبب في توقف النشاط الرياضي وجلوس اللاعبين في منازلهم منذ شهر مارس.

دي بروينه كشف عن شعوره بالمرض هو وبعض أفراد عائلته الفترة الماضية، ولكنهم تعافوا بشكل كامل قبل اللجوء لإجراء فحوصات كورونا.

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وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":" في البداية بعض أفراد عائلتي شعروا بالمرض لمدة 8 أو 9 أيام كاملة، ابني كان مريضاً وبعده زوجتي، لكني لا أعلم هل بكورونا أم لا".

وأضاف:"لحسن الحظ أننا تخطينا هذه الفترة الآن بأسبوعين أو 3 أسابيع وعدنا مرة أخرى للروتين الطبيعي في حياتنا بعد تحسن الحالة الصحية للجميع".

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وأما عن التدريبات مع مانشستر سيتي:"أرسلوا لنا بعض البرامج التدريبية التي تحتوي على بعض التمارين المختلفة بمساعدة المسؤولين عن اللياقة بالفريق، ولكني أحياناً أشعر بالملل للتدرب وحدي".

جدير بالذكر أن الاجتماع الأخير لأندية الدوري الإنجليزي، نتج عنه الإجماع على استكمال البطولة هذا الموسم، دون التوصل لموعد خوض المنافسات من جديد حتى الآن.