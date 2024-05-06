لوائح يويفا تحسم الجدل

تأهل جيرونا إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعدما ضمن احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني.

لكن النادي الإسباني يخاطر بعدم القدرة على اللعب فعليًا في المسابقة، كونه ينتمي لمجموعة سيتي جروب، التي تسيطر بالفعل على مانشستر سيتي، والذي تأهل بدوره لدوري أبطال أوروبا.

تنص المادة 5 من لوائح دوري أبطال أوروبا على أنه لضمان نزاهة المسابقات، لا يجوز لأي ناد مشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشكل مباشر أو غير مباشر امتلاك أو تداول الأوراق المالية أو أسهم أي ناد آخر مشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ أن يكون عضوا في أي ناد آخر يشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وتنص الفقرة الثانية من المادة 5 أيضًا على أنه "إذا لم يستوف ناديان أو أكثر معايير ضمان نزاهة المسابقة، فقد يتم قبول واحد منهم فقط في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي، وفقا للمعايير التالية (المطبقة بترتيب تنازلي):

ويتأهل النادي الذي احتل المركز الأفضل في الدوري المحلي من خلال إتاحة الوصول إلى مسابقة الأندية ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ النادي الذي تحتل جمعيته المرتبة الأولى في قوائم الدخول.

وتشير الفقرة 3 إلى أن "النادي الذي لم يتم قبوله في المسابقة يحل محله ثاني أفضل فريق في الدوري، شريطة أن يستوفي النادي الجديد معايير الأهلية".

وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي، سيتم استبعاد جيرونا في الوقت الحالي، لأن الأولوية هي الفريق الذي فاز بالوصول إلى دوري أبطال أوروبا مع أفضل إنهاء في الدوري.

يحتل جيرونا حاليا المركز الثاني في الليجا، بينما يمكن أن يفوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحتى لو احتل فريق بيب جوارديولا المركز الثاني، فإنه سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا حيث تتقدم إنجلترا على إسبانيا في تصنيف الدول.