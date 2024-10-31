"هالاند وحارسين آخرين" .. جوارديولا يعلن المزيد من الإصابات في مانشستر سيتي

كارثة تهدد الفريق الإنجليزي

سخر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، من الكم الهائل من الإصابات التي يعاني منه فريقه، قبل مواجهة بورنموث القادمة في الدوري الإنجليزي.

سيتي ودع كأس كاراباو بالخسارة من توتنهام 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس، الأربعاء، على ملعب الفريق اللندني، في إطار دور الـ16 من البطولة، وهو اللقاء تسبب في ظهور المزيد من الإصابات للضيوف.

وشهدت الخسارة انسحاب مانويل أكانجي من عمليات الإحماء لمعاناته من مشكلة في الغضروف المفصلي، وتلقى سافينيو ضربة في القدم يأمل جوارديولا أن تثبت الفحوصات عدم خطورتها، وعلاوة على ذلك، كشف المدرب الإسباني عن معاناة روبن دياش ويوشكفو جفارديول من الإصابة، بينما يشعر ريكو لويس بحالة من الإرهاق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بيب للصحفيين عقب المباراة:"عندما يكون لديك هذا الموقف مع التشكيل بأكمله فهذا أمر جيد، ولكن غدًا في التدريبات سيكون لدينا حارسان وإرلينج هالاند فقط".

وأضاف:"لدينا 13 لاعبًا فقط، نحن نمر بوضعية في غاية الصعوبة وعلينا بذل المزيد من الجهد، اللاعبون الذين لعبوا أنهى معظمهم المباراة بمشاكل وسنرى كيف يتعافون، في تسع سنوات لم أتعرض أبدًا لهذا العدد من الإصابات بفريقي".

وتابع:"سافينيو تعرض لضربة في منطقة الجزاء وعلينا التأكد من مدى خطورتها بعد الفحوصات، نأمل ألا تكون خطيرة ولكن سنرى ما سيحدث".

جدير بالذكر أنه بخلاف ما حدث في مباراة توتنهام، يعاني سيتي من عدة إصابات أخرى لكيفين دي بروينه وجاك جريليش وكايل ووكر، دون وجود موعد محدد لعودتهم في الوقت الحالي، بينما يبتعد رودري حتى نهاية هذا الموسم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.