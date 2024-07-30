"!زوجتك ستقتلني".. مشجع يتسبب في ذهول جوارديولا من طلبه الغريب!

عشق يصل إلى درجة الجنون

نجح أحد مشجعي مانشستر سيتي في لفت أنظار المدرب بيب جوارديولا خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، ولكن ربما لم يحدث الأمر بالطريقة التي يحب الإسباني رؤيتها.

بيب الذي أصبح من أهم الأسماء في تاريخ مانشستر سيتي، يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية مع الفريق للتحضير للموسم القادم، وخلال هذه الرحلة المثيرة، حرص أحد المشجعين على رفع لوحة في المدرجات ليتوسل إليه أن يوقع على ساقه حتى يتمكن من وضع وشمًا عليها باسمه.

بيب وافق على مضض بالتوقيع على ساق المشجع، بعدما قام أحد أعضاء طاقمه التدريبي بإحضاره له، حيث قال المشجع لمدرب فريقه:"لقد غيرت حياتنا كلها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعدها نظر جوارديولا إلى الكاميرا وقال:"زوجتك ستقتلني بسبب هذا الأمر"، ليرد عليه المشجع:"إنها تعرف أنني أحبك أكثر منها"، وقال له مدرب سيتي بعدها:"لا تقل ذلك!".

وفي نهاية الحديث تصافح الثنائي وسط ضحكات من الجميع، ليغادر المشجع العاشق لجوارديولا المشهد وهو يظهر يديه المرتعشتين للكاميرا قائلًا:"أنا أرتجف يا رجل".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يخوض حاليًا جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خسر مباراته الأولى أمام سلتيك بنتيجة 4/3 قبل التعرض لخسارة أخرى أمام ميلان 3/2، مما يضع الكثير من الشكوك حول الفريق قبل مباراة نهائي الدرع الخيرية يوم 10 أغسطس القادم أمام مانشستر يونايتد.