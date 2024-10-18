جوارديولا : الطقس يتحكم في مستقبلي، وهذا السبب الرئيسي وراء حرب غزة!

يؤمن أن مانشستر سيتي لديهم قائمة لاختيار بديله

خرج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، من أجل الحديث مرة أخرى عن مستقبله مع النادي الإنجليزي، وسط التكهنات التي تؤكد رحيله بنهاية هذا الموسم.

عقد بيب مع سيتي ينتهي في يونيو القادم، ولا توجد أي محادثات حتى الآن حول التوقيع على عقد جديد، ومع رحيل تشيكي بيرجيستين المدير الرياضي للنادي، ازدادت حدة التوقعات برحيل المدرب الإسباني.

وقال جوارديولا عن مستقبله في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق القادمة أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي:"لم أتخذ قراري حتى الآن، عندما أستقر على موقفي النهائي سأخبركم به، لذلك لا توجد أنباء جديدة ولا يمكنني إضافة أي شيء آخر، كل تركيزي الآن على مباراة وولفز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن رحيل بيرجيستين :"جزء مني يغادر مانشستر سيتي، هو صديق لي وواحد من المهندسين الذين أسسوا أحد أفضل الفرق في تاريخ برشلونة وكرر نفس الشيء هنا، علمت بقراره منذ فترة طويلة وأعلم أنه رحل لأسباب عائلية".

وعن العوامل المؤثرة على مستقبله مع مانشستر سيتي أجاب ساخرًا:"الطقس، أنتظر أن يتغير وبعدها سأتخذ قراري".

وعن استمراره مع سيتي لفترة طويلة:"لم أتوقع ذلك، لكن هذا حدث لأننا فزنا كثيرًا، بخلاف ذلك، فإن رئيس النادي يعشقني، كان ليطردني إن لم تكن النتائج جيدة، وهذه القصة كلها بكل بساطة، الأهم أن تفوز وتنجح وسيدعمك الجميع".

وبالنسبة لطلب إدارة النادي لموعد محدد من أجل تقرير مستقبله:"لم يحدث ذلك أبدًا، أنا متأكد أن مانشستر سيتي لديه خيارات عندما يغادر بيرجيستين وعندما يحدث الأمر معي أيضًا، عاجلًا أم آجلًا سيحدث، وهم مستعدون، لذلك لن تكون مفاجأة، ولو شعرت أنني سأسبب مشكلة لهم سأتخذ قرارًا في أسرع وقت ممكن، أعتقد أن لديهم قائمة لتعويض رحيلي، ولن أساعدهم في اختيار بديلي إلا إذا طلبوا مني هذا الأمر".

وعن الأزمات السياسية الدائرة في العالم:"انظروا ماذا يحدث في جميع أنحاء العالم، الحروب التي نخوضها تحدث بسبب اعتقادكم بأنكم أفضل من الآخرين، ما يحدث في روسيا، إسرائيل، أوكرانيا وغزة وكل هذه الأماكن في إفريقيا، إنه أمر فظيع، وكل ذلك نراه لأننا نعتقد أننا أفضل من الآخرين ونحن لسنا كذلك".

وواصل حديثه:"الأمر يتعلق بمن نحن فقط، نحاول السفر والذهاب إلى جميع أنحاء العالم، وذلك لتبادل الخبرات ومقابلة الناس، وهذا يجعلنا أفضل".

وخلال المؤتمر الصحفي رحب جوارديولا بفكرة تدريبه أحد المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، تزامنًا مع انتهاء التكهنات حول قيادته لمنتخب إنجلترا بعد تعيين الألماني توماس توخيل.

يذكر أن تصريحات بيب جاءت قبل مباراة وولفرهامبتون بعد غد الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني قبل إقامتها، ولديه من الرصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر.