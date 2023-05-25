"لقد شربنا كل الكحول في مانشستر!" .. بيب جوارديولا يكشف سبب التعادل مع برايتون

جوارديولا يكشف السبب الحقيقي وراء تعادل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي..

ادعى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن السبب الرئيسي في تعادل فريقه أمام برايتون مساء الأربعاء في الدوري الإنجليزي كان شرب لاعبيه للكحول بشكل مفرط بعد التتويج بلقب "البريمييرليج".

مانشستر سيتي تعادل أمام برايتون بهدف لكل منهما، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 32 في موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب "أميكس".

جوارديولا قال خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قبل 40 ساعة، شربنا كل الكحول الذي كان موجودًا في مانشستر"، في إشارة إلى الإفراط في الاحتفال بعد ضمان لقب الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "كنت قلقًا بعض الشيء من فقدان ما عملنا من أجله في آخر ستة أشهر، شربنا كل الكحول في مانشستر، لكن الفريق كان هناك، ولهذا السبب أنا سعيد، لأنني لا أريد أن يسقط الفريق قبل نهائي كأس إنجلترا أو دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "يوم الاحتفال كنت في السرير بحلول العاشرة والنصف، نمت كطفل رضيع، لكنني أعرف أن اللاعبين فعلوا ما كان عليهم فعله حينها".

وأكمل: "عندما تفوز بالدوري الإنجليزي عليك الاحتفال، لقد فعلوا ذلك مع عائلاتهم، واستمتعوا كثيرًا بما حققوه".

واختتم جوارديولا حديثه معبرًا عن فخره بأداء والتزام لاعبيه قائلًا: "أظهرنا سبب كوننا أفضل فريق في إنجلترا، أنا سعيد جدًا بالطريقة التي نواصل بها العمل كفريق بعد التتويج باللقب".