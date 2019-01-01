مجموعة أمريكية تشتري 10 بالمائة من مانشستر سيتي

استثمار بقيمة 500 مليون يورو

قامت مجموعة أمريكية بشراء 10 بالمائة من مانشستر سيتي بقيمة تقارب 500 مليون يورو بحسب تصريحات من مالك الشركة المستثمرة.

وتوصل الطرفان لاتفاق يسمح لشركة سيلفر ليك بدفع 500 مليون يورو لشراء النسبة من أسهم مجموعة سيتي فوتبول جروب المالكة للنادي.

وبحسب تصريحات تابعة للشركة أن الهدف من تلك العملية هو ضخ استثمارات تساعد في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا في المجموعة.

وقال خالدون آل مبارك، رئيس سيتي فوتبول جروب، في بيان: "سيلفر ليك شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وسعداء بالعمل معاً".

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وأكد البيان أن إجون إيربان، رئيس الشركة، سينضم لمجلس إدارة المجموعة المالكة لمانشستر سيتي، وعدد آخر من الأندية حول العالم.

ومن ضمن الأندية نيو يورك سيتي، ملبورن سيتي، جيرونا، أتلتيكو توركي، يوكوهاما مارينوز، وسيشوان الصيني.

وتعادل مانشستر سيتي مع شاختار دونتسك الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وضمن العبور أولاً من مجموعته.